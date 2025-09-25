Вспышка ящура в грузах из Азербайджана - что известно

Украина зафиксировала вспышку ящура в грузах из Азербайджана
Украина ограничила ввоз восприимчивых к ящуру видов животных, генетического материала, сырья и продуктов от них из Азербайджана. Это произошло из-за выявления ящура.
Об этом сообщило Восточное межрегиональное Главное управление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в четверг, 25 сентября.
Вспышка ящура в грузах из Азербайджана
Согласно распоряжению Главного государственного ветеринарного инспектора от 19 сентября 2025 года, запрещен ввоз из Азербайджанской Республики благоприятных к вирусу ящура животных, генетического материала, сырья и продуктов от них.
Исключением стали молочные продукты, прошедшие обработку методом, который гарантирует уничтожение возбудителя указанного заболевания.
Напомним, что исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко заявил, что в Украине в течение эпидсезона 2025/2026 ожидаются типичные классические штаммы гриппа А и В.
Кроме того, в Украине фиксируют увеличение количества случаев заражения коронавирусом. Только за последнюю неделю количество инфицированных пациентов выросло втрое.
Читайте Новини.LIVE!