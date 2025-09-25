Видео
Видео

Рютте сделал важное заявление о поставках оружия Украине
Украина зафиксировала вспышку ящура в грузах из Азербайджана

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 15:06
Вспышка ящура в грузах из Азербайджана - что известно
Медицинские исследователи. Фото: Reuters

Украина ограничила ввоз восприимчивых к ящуру видов животных, генетического материала, сырья и продуктов от них из Азербайджана. Это произошло из-за выявления ящура.

Об этом сообщило Восточное межрегиональное Главное управление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в четверг, 25 сентября.

Согласно распоряжению Главного государственного ветеринарного инспектора от 19 сентября 2025 года, запрещен ввоз из Азербайджанской Республики благоприятных к вирусу ящура животных, генетического материала, сырья и продуктов от них.

Исключением стали молочные продукты, прошедшие обработку методом, который гарантирует уничтожение возбудителя указанного заболевания.

Україна зафіксувала спалах ящуру у вантажах з Азербайджану - фото 1
Сообщение о вспышке ящура. Фото: Восточное межрегиональное Главное управление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей

Напомним, что исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко заявил, что в Украине в течение эпидсезона 2025/2026 ожидаются типичные классические штаммы гриппа А и В.

Кроме того, в Украине фиксируют увеличение количества случаев заражения коронавирусом. Только за последнюю неделю количество инфицированных пациентов выросло втрое.

Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
