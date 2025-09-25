Вспышка ящура в грузах из Азербайджана - что известно

Медицинские исследователи. Фото: Reuters

Украина ограничила ввоз восприимчивых к ящуру видов животных, генетического материала, сырья и продуктов от них из Азербайджана. Это произошло из-за выявления ящура.

Об этом сообщило Восточное межрегиональное Главное управление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в четверг, 25 сентября.

Вспышка ящура в грузах из Азербайджана

Согласно распоряжению Главного государственного ветеринарного инспектора от 19 сентября 2025 года, запрещен ввоз из Азербайджанской Республики благоприятных к вирусу ящура животных, генетического материала, сырья и продуктов от них.

Исключением стали молочные продукты, прошедшие обработку методом, который гарантирует уничтожение возбудителя указанного заболевания.

Сообщение о вспышке ящура. Фото: Восточное межрегиональное Главное управление Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей

