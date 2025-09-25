Спалах ящуру у вантажах із Азербайджану - що відомо

Медичні дослідники. Фото: Reuters

Україна обмежила ввезення сприйнятливих до ящуру видів тварин, генетичного матеріалу, сировини та продуктів від них із Азербайджану. Це сталося через реєстрацію ящуру.

Про це повідомило Східне міжрегіональне Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у четвер, 25 вересня.

Спалах ящуру у вантажах із Азербайджану

Згідно з розпорядженням Головного державного ветеринарного інспектора від 19 вересня 2025 року, заборонено ввезення із Азербайджанської Республіки сприятливих до вірусу ящуру тварин, генетичного матеріалу, сировини та продуктів від них.

Винятком стали молочні продукти, що пройшли обробку методом, який гарантує знищення збудника вказаного захворювання.

Повідомлення про спалах ящуру. Фото: Східне міжрегіональне Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

