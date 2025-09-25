Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу — що відомо
Головна Медцентр Україна зафіксувала спалах ящуру у вантажах з Азербайджану

Україна зафіксувала спалах ящуру у вантажах з Азербайджану

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 15:06
Спалах ящуру у вантажах із Азербайджану - що відомо
Медичні дослідники. Фото: Reuters

Україна обмежила ввезення сприйнятливих до ящуру видів тварин, генетичного матеріалу, сировини та продуктів від них із Азербайджану. Це сталося через реєстрацію ящуру.

Про це повідомило Східне міжрегіональне Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у четвер, 25 вересня.

Реклама
Читайте також:

Спалах ящуру у вантажах із Азербайджану

Згідно з розпорядженням Головного державного ветеринарного інспектора від 19 вересня 2025 року, заборонено ввезення із Азербайджанської Республіки сприятливих до вірусу ящуру тварин, генетичного матеріалу, сировини та продуктів від них.

Винятком стали молочні продукти, що пройшли обробку методом, який гарантує знищення збудника вказаного захворювання.

Україна зафіксувала спалах ящуру у вантажах з Азербайджану - фото 1
Повідомлення про спалах ящуру. Фото: Східне міжрегіональне Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Нагадаємо, що виконувач обовʼязків гендиректора Центру громадського здоровʼя Олексій Даниленко заявив, що в Україні протягом епідсезону 2025/2026 очікуються типові класичні штами грипу А і В.

Крім того, в Україні фіксують збільшення кількості випадків зараження коронавірусом. Лише впродовж останнього тижня кількість інфікованих пацієнтів зросла втричі.

продукти Азербайджан хвороба прикордонники обмеження
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації