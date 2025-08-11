Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Медцентр В Киеве стало больше тяжелых пациентов с сезонными инфекциями

В Киеве стало больше тяжелых пациентов с сезонными инфекциями

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 12:45
В Киеве растет количество госпитализаций из-за сезонных инфекций — КГГА
Болезнь. Фото: Pixabay

В Киеве возросло количество госпитализированных пациентов, в частности тех, кто находится в тяжелом состоянии и нуждается в кислородной поддержке. Впрочем, даже несмотря на всплеск болезней, в стационарном лечении нуждаются только те, кто поступает под круглосуточное наблюдение врачей и имеет серьезные осложнения.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказала директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

Реклама
Читайте также:

В Киеве фиксируют всплеск заболеваемости

"Это абсолютно сезонно, перед сентябрем, увеличивается количество возвращений миграционных мероприятий, отдыха, приезжают из других стран. И самое главное, что мы не придерживаемся действительно элементарных таких средств безопасности, а к сожалению у каждого это война, это прилеты, и мы забываем о защите безопасности", — отметила Валентина Гингзбург.

Чиновница призвала киевлян и гостей столицы помнить об индивидуальных мерах защиты, особенно в местах скопления людей — не только в убежищах или во время пребывания в укрытиях, но и в торговых центрах и других помещениях.

Она посоветовала обеспечивать проветривание, а при большом количестве людей надевать маску, поскольку рядом может быть инфицированный человек без явных симптомов.

Гинзбург также обратила внимание, что даже после исчезновения симптомов человек еще некоторое время может оставаться заразным и представлять риск для окружающих, поэтому следует ограничить контакты с другими.

Напомним, недавно в мире начали фиксировать новый штамм коронавируса Stratus, который не сразу обнаруживает иммунитет. Медики диагностировали новый штамм вируса уже в восьми областях Украины и призывают людей вакцинироваться от гриппа.

Киев болезнь заболевания COVID пациент
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации