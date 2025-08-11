В Киеве растет количество госпитализаций из-за сезонных инфекций — КГГА

Болезнь. Фото: Pixabay

В Киеве возросло количество госпитализированных пациентов, в частности тех, кто находится в тяжелом состоянии и нуждается в кислородной поддержке. Впрочем, даже несмотря на всплеск болезней, в стационарном лечении нуждаются только те, кто поступает под круглосуточное наблюдение врачей и имеет серьезные осложнения.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказала директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

"Это абсолютно сезонно, перед сентябрем, увеличивается количество возвращений миграционных мероприятий, отдыха, приезжают из других стран. И самое главное, что мы не придерживаемся действительно элементарных таких средств безопасности, а к сожалению у каждого это война, это прилеты, и мы забываем о защите безопасности", — отметила Валентина Гингзбург.

Чиновница призвала киевлян и гостей столицы помнить об индивидуальных мерах защиты, особенно в местах скопления людей — не только в убежищах или во время пребывания в укрытиях, но и в торговых центрах и других помещениях.

Она посоветовала обеспечивать проветривание, а при большом количестве людей надевать маску, поскольку рядом может быть инфицированный человек без явных симптомов.

Гинзбург также обратила внимание, что даже после исчезновения симптомов человек еще некоторое время может оставаться заразным и представлять риск для окружающих, поэтому следует ограничить контакты с другими.

Напомним, недавно в мире начали фиксировать новый штамм коронавируса Stratus, который не сразу обнаруживает иммунитет. Медики диагностировали новый штамм вируса уже в восьми областях Украины и призывают людей вакцинироваться от гриппа.