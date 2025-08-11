У Києві зростає кількість госпіталізацій через сезонні інфекції — КМДА

Хвороба. Фото: Pixabay

У Києві зросла кількість госпіталізованих пацієнтів, зокрема тих, хто перебуває у тяжкому стані та потребує кисневої підтримки. Втім, навіть попри сплеск хвороб, стаціонарного лікування потребують лише ті, хто надходить під цілодобовий нагляд лікарів і має серйозні ускладнення.

Про це в ефірі "КИЇВ24" сказала директорка департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

"Це абсолютно сезонно, перед вересням, збільшується кількість повернень міграційних заходів, відпочинку, приїжджають з інших країн. І найголовніше, що ми не дотримуємося дійсно елементарних таких засобів безпеки, а на превеликий жаль у кожного це війна, це прильоти, і ми забуваємо про захист безпеки", — зауважила Валентина Гінгзбург.

Посадовиця закликала киян і гостей столиці пам’ятати про індивідуальні заходи захисту, особливо у місцях скупчення людей — не лише у сховищах чи під час перебування в укриттях, а й у торговельних центрах та інших приміщеннях.

Вона порадила забезпечувати провітрювання, а за великої кількості людей надягати маску, оскільки поруч може бути інфікована особа без явних симптомів.

Гінзбург також звернула увагу, що навіть після зникнення симптомів людина ще певний час може залишатися заразною та становити ризик для оточення, тож слід обмежити контакти з іншими.

Нагадаємо, нещодавно у світі почали фіксувати новий штам коронавірусу Stratus, який не одразу виявляє імунітет. Медики діагностували новий штам вірусу вже у вісьмох областях України та закликають людей вакцинуватися від грипу.