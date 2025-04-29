В Финляндии обнаружили гигантский вирус, вдвое больше гриппа

Лаборатория. Фото иллюстративное: Pexels

В Финляндии исследователи впервые обнаружили гигантский вирус, который вдвое больше гриппа. Ученые выяснили, что они более распространены в северных регионах.

Об этом сообщает IFLScience.

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Вирусы настолько малы, что даже по сравнению с мельчайшими бактериями, чей диаметр достигает примерно 200 нанометров, они являются крошечными.

Обычно размер самых маленьких вирусов составляет около 20 нанометров. В то же время существуют и исключения — отдельные значительно больше других представителей своей группы и могут по размеру приближаться к бактериям.

Вирус примерно вдвое превышает грипп и коронавирус. Фото: Университет Ювяскюля

Такие гигантские вирусы поражают амебы и другие микроорганизмы.

Ученые из Университета Ювяскюля провели исследование и выяснили новый вид. Его нашли при смешивании образцов окружающей среды с культурой амебы под названием Acanthamoeba castellanii.

Гигантский вирус назвали Ювяскюля, его диаметр составляет примерно 200 нанометров, что вдвое превышает размер гриппа или коронавируса.

Другие вирусы больших размеров

Соавтор исследования, профессор Лотта-Рини Сундберг рассказала, что вместе с коллегами выяснил геном и структуру вируса Ювяскюля, который связан с вирусом Марсель. Исследователи обнаружили в окружающей среде другие гигантские вирусы. Таким образом, это указывает, что они на самом деле более распространены в почве и воде в суровых северных условиях, чем ранее считали.

Стоит отметить, что первый известный гигантский вирус, мимивирус, обнаружили еще в 2003 году внутри амебы на территории Англии. Из-за больших размеров его сначала спутали с бактерией, ведь в отличие от большинства вирусов, его можно было разглядеть в обычный световой микроскоп. С тех пор исследователи обнаружили еще несколько гигантских вирусов, причем большинство из них было найдено в Европе и южной Америке.

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