У Фінляндії виявили гігантський вірус, удвічі більший за грип

Лабораторія. Фото ілюстративне: Pexels

У Фінляндії дослідники вперше виявили гігантський вірус, який вдвічі більший за грип. Вчені зʼясували, що вони більш поширені в північних регіонах.

Про це повідомляє IFLScience.

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Віруси настільки малі, що навіть у порівнянні з найдрібнішими бактеріями, чий діаметр сягає приблизно 200 нанометрів, вони є крихітними.

Зазвичай розмір найменших вірусів становить близько 20 нанометрів. Водночас існують і винятки — окремі значно більші за інших представників своєї групи й можуть за розміром наближатися до бактерій.

Вірус приблизно вдвічі перевищує грип та коронавірус. Фото: Університет Ювяскюля

Такі гігантські віруси вражають амеб та інші мікроорганізми.

Вчені з Університету Ювяскюля провели дослідження та зʼясували новий вид. Його знайшли під час змішування зразків навколишнього середовища з культурою амеби під назвою Acanthamoeba castellanii.

Гігантський вірус назвали Ювяскюля. Його діаметр становить приблизно 200 нанометрів, що вдвічі перевищує розмір грипу чи коронавірусу.

Інші віруси великих розмірів

Співавтор дослідження, професор Лотта-Рііни Сундберг розповіла, що разом з колегами зʼясував геном і структуру вірусу Ювяскюля, який повʼязаний з вірусом Марсель. Дослідники виявили в навколишньому середовищі інші гігантські віруси. Таким чином, це вказує, що вони насправді більш поширені в ґрунті та воді в суворих північних умовах, ніж раніше вважали.

Варто зазначити, що перший відомий гігантський вірус, мімівірус, виявили ще у 2003 році всередині амеби на території Англії. Через великі розміри його спочатку сплутали з бактерією, адже на відміну від більшості вірусів, його можна було розгледіти у звичайний світловий мікроскоп. Відтоді дослідники виявили ще декілька гігантських вірусів, причому більшість із них було знайдено в Європі та південній Америці.

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