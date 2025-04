Гід з профілактики онкозахворювань — що варто знати

Рак. Фото: Новини.LIVE

Я — онколог з багаторічним досвідом. Щодня я спілкуюся з пацієнтами, для яких життя розділилося на "до" і "після" діагнозу "рак". Проте важливо знати: багатьох випадків онкології можна уникнути завдяки правильній профілактиці.

Цей текст — не про страх. Це про силу, яку маєте саме ви. У цій статті я поділюся перевіреними способами знизити ризик онкозахворювань. Всі ці підходи підтверджені науково. Частина з них дуже проста, частина вимагає зусиль — але всі вони реальні.

1. Спосіб життя як головна профілактика

Ваші щоденні звички напряму впливають на ризик розвитку раку. Куріння, нездорове харчування, малорухливий спосіб життя та надмірна вага — це не просто "шкідливі звички", а доведені фактори ризику онкозахворювань.

За даними The University of Texas MD Anderson Cancer Center, 50% випадків раку можна запобігти завдяки здоровому способу життя. Це означає, що кожна друга людина потенційно могла б уникнути діагнозу, якби вчасно змінила звички. Особливо це стосується жінок — дослідження University of Pennsylvania підтверджує, що збалансоване харчування та регулярна фізична активність значно знижують ризик раку молочної залози та яєчників.

Уточнимо: навіть 30 хвилин ходьби на день, зменшення червоного м’яса у раціоні, відмова від тютюну та алкоголю — це вже кроки, що знижують ризик.

2. Медикаментозна профілактика: що варто знати

Деякі препарати мають науково доведений профілактичний ефект. Наприклад, аспірин знижує ризик колоректального раку, а препарати як тамоксифен або інгібітори ароматази можуть запобігти розвитку раку молочної залози у жінок з високим ризиком.

Дослідження в Nature Reviews Cancer підтверджує ефективність хіміопрофілактики для людей із підвищеною ймовірністю розвитку захворювання — наприклад, через генетичну схильність або наявність передракових станів. Це не означає, що ці ліки потрібні всім — але вони є реальним інструментом для певних груп пацієнтів.

Крім того, вакцинація проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) вже довела свою ефективність. У країнах із високим охопленням щепленням рівень раку шийки матки стрімко знижується. В Україні вакцина безоплатна для дітей 9–14 років — варто нею скористатися.

3. Генетичне тестування — ваш помічник у профілактиці

Генетика відіграє важливу роль у розвитку певних видів раку, особливо молочної залози, яєчників та простати. Якщо у вашій родині були випадки онкології, особливо у молодому віці — варто обговорити з лікарем необхідність тестування.

Згідно з дослідженням McGill University, опублікованим у Recent Results in Cancer Research, виявлення мутацій BRCA1/BRCA2 дозволяє розробити персональну профілактичну стратегію. Це може включати посилений контроль, зміну способу життя або навіть профілактичні хірургічні втручання, які довели ефективність.

Це — не про страх, а про свідомий контроль. Генетичне тестування допомагає не лише вам, а й вашим дітям та онукам — адже спадковий ризик можна вчасно зупинити.

4. Регулярний скринінг рятує життя

Більшість видів раку на ранніх стадіях протікають безсимптомно. Саме тому регулярні профілактичні обстеження — скринінг — є критично важливими.

Дослідження, опубліковане у Science Translational Medicine фахівцями ВООЗ, показує: країни, які впровадили програми скринінгу на національному рівні, досягли значного зниження смертності. Йдеться про такі обстеження, як мамографія (рак молочної залози), ПАП-тест (рак шийки матки), колоноскопія (рак товстої кишки).

Скринінг — це як димовий сигнал у лісі: чим раніше помітили, тим легше загасити. Робіть профілактичні огляди регулярно, навіть якщо почуваєтесь добре.

5. Комплексний підхід — запорука успіху

Жодна стратегія не працює ізольовано. Найкращі результати досягаються при поєднанні особистої відповідальності, медичної підтримки й державної політики.

Ще у 1986 році вчені з National Cancer Institute у статті для Bulletin of the World Health Organization довели: системна профілактика — найефективніший підхід. В Україні, як підкреслює Наталія Рябченко у журналі Experimental Oncology, важливо поєднувати медичну профілактику, просвітницькі кампанії та доступ до обстежень.

Профілактика має стати частиною культури — у школах, на роботі, в поліклініках. І тоді вона справді працює.

Отже, рак не виникає випадково. Є фактори, які ми не можемо змінити — вік, генетика. Але є й ті, на які ми впливаємо щодня.

Здорове харчування, регулярний рух, вакцинація, обстеження, знання про свій генетичний ризик — це не "страховка від усього", але це сильна броня. І найголовніше — усе це вже сьогодні доступне більшості.

Профілактика не гарантує, що ви ніколи не захворієте. Але вона точно зменшить шанси почути страшний діагноз. А отже — варта кожної хвилини, кожної звички і кожного кроку.

