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Как предотвратить рак — гид по профилактике онкозаболеваний

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Дата публикации 25 апреля 2025 16:47
Гид по профилактике онкозаболеваний — что стоит знать
Рак. Фото: Новини.LIVE
Ключевые моменты 1. Образ жизни как главная профилактика 2. Медикаментозная профилактика: что следует знать 3. Генетическое тестирование — ваш помощник в профилактике 4. Регулярный скрининг спасает жизнь 5. Комплексный подход — залог успеха

Я — онколог с многолетним опытом. Ежедневно я общаюсь с пациентами, для которых жизнь разделилась на "до" и "после" диагноза "рак". Однако важно знать: многих случаев онкологии можно избежать благодаря правильной профилактике.

Этот текст — не о страхе. Это о силе, которой обладаете именно вы. В этой статье я поделюсь проверенными способами снизить риск онкозаболеваний. Все эти подходы подтверждены научно. Часть из них очень проста, часть требует усилий — но все они реальны.

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1. Образ жизни как главная профилактика

Ваши ежедневные привычки напрямую влияют на риск развития рака. Курение, нездоровое питание, малоподвижный образ жизни и избыточный вес — это не просто "вредные привычки", а доказанные факторы риска онкозаболеваний.

По данным The University of Texas MD Anderson Cancer Center, 50% случаев рака можно предотвратить благодаря здоровому образу жизни. Это означает, что каждый второй человек потенциально мог бы избежать диагноза, если бы вовремя изменил привычки. Особенно это касается женщин — исследование University of Pennsylvania подтверждает, что сбалансированное питание и регулярная физическая активность значительно снижают риск рака молочной железы и яичников.

Уточним: даже 30 минут ходьбы в день, уменьшение красного мяса в рационе, отказ от табака и алкоголя — это уже шаги, снижающие риск.

2. Медикаментозная профилактика: что следует знать

Некоторые препараты имеют научно доказанный профилактический эффект. Например, аспирин снижает риск колоректального рака, а такие препараты как тамоксифен или ингибиторы ароматазы могут предотвратить развитие рака молочной железы у женщин с высоким риском.

Исследование в Nature Reviews Cancer подтверждает эффективность химиопрофилактики для людей с повышенной вероятностью развития заболевания — например, из-за генетической предрасположенности или наличия предраковых состояний. Это не означает, что эти лекарства нужны всем — но они являются реальным инструментом для определенных групп пациентов.

Кроме того, вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) уже доказала свою эффективность. В странах с высоким охватом прививкой уровень рака шейки матки стремительно снижается. В Украине вакцина бесплатная для детей 9-14 лет — стоит ею воспользоваться.

3. Генетическое тестирование — ваш помощник в профилактике

Генетика играет важную роль в развитии определенных видов рака, особенно молочной железы, яичников и простаты. Если в вашей семье были случаи онкологии, особенно в молодом возрасте — стоит обсудить с врачом необходимость тестирования.

Согласно исследованию McGill University, опубликованному в Recent Results in Cancer Research, выявление мутаций BRCA1/BRCA2 позволяет разработать персональную профилактическую стратегию. Это может включать усиленный контроль, изменение образа жизни или даже профилактические хирургические вмешательства, которые доказали эффективность.

Это — не о страхе, а о сознательном контроле. Генетическое тестирование помогает не только вам, но и вашим детям и внукам — ведь наследственный риск можно вовремя остановить.

4. Регулярный скрининг спасает жизнь

Большинство видов рака на ранних стадиях протекают бессимптомно. Именно поэтому регулярные профилактические обследования — скрининг — являются критически важными.

Исследование, опубликованное в Science Translational Medicine специалистами ВОЗ, показывает: страны, которые внедрили программы скрининга на национальном уровне, достигли значительного снижения смертности. Речь идет о таких обследованиях, как маммография (рак молочной железы), ПАП-тест (рак шейки матки), колоноскопия (рак толстой кишки).

Скрининг — это как дымовой сигнал в лесу: чем раньше заметили, тем легче потушить. Делайте профилактические осмотры регулярно, даже если чувствуете себя хорошо.

5. Комплексный подход — залог успеха

Ни одна стратегия не работает изолированно. Наилучшие результаты достигаются при сочетании личной ответственности, медицинской поддержки и государственной политики.

Еще в 1986 году ученые из National Cancer Institute в статье для Bulletin of the World Health Organization доказали: системная профилактика — самый эффективный подход. В Украине, как подчеркивает Наталья Рябченко в журнале Experimental Oncology, важно сочетать медицинскую профилактику, просветительские кампании и доступ к обследованиям.

Профилактика должна стать частью культуры — в школах, на работе, в поликлиниках. И тогда она действительно работает.

Итак, рак не возникает случайно. Есть факторы, которые мы не можем изменить — возраст, генетика. Но есть и те, на которые мы влияем ежедневно.

Здоровое питание, регулярное движение, вакцинация, обследование, знание о своём генетическом риске — это не "страховка от всего", но это сильная броня. И самое главное — все это уже сегодня доступно большинству.

Профилактика не гарантирует, что вы никогда не заболеете. Но она точно уменьшит шансы услышать страшный диагноз. А значит — стоит каждой минуты, каждой привычки и каждого шага.

Напомним, рак может возникать из разных типов клеток в теле. Стоит знать, какие основные причины онкологии.

Ранее мы сообщали, почему профилактика и лечение онкологии стоят каждой копейки

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Александра Васильченко - Клинический онколог. Завотделение онкологии в клинике CitiDoctor
Автор:
Александра Васильченко
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