У Запоріжжі зафіксували випадок ботулізму після уколу ботоксом

Косметолог робить жінці уколи краси. Ілюстративне фото: Freepik

У Запоріжжі людина захворіла на ботулізм після того, як у косметолога уколола ботокс. Йдеться про ятрогенний ботулізм, який виникає внаслідок введення ботулотоксину при проведенні косметологічної маніпуляції.

Про це повідомили у Запорізькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

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Зазначається, що протягом 2025 року в Запоріжжі зареєстровано 2 випадки ботулізму. Перший випадок пов’язаний з вживанням риби в’яленої (лящ в’ялений не патраний).

Другий випадок доволі незвичний для нашої країни та Запорізької області. Раніше він ніколи не фіксувався у Запоріжжі. Мовиться про ятрогенний ботулізм, який виникає внаслідок введення ботулотоксину при проведенні косметологічної маніпуляції.

Обом захворілим надали необхідну медичну допомогу. Відтак, пацієнтам було введено протиботулічну сироватку.

Що таке ботулізм та які симптоми хвороби

Зазначимо, що ботулізм – це серйозне, іноді смертельне захворювання, що вражає нервову систему, спричинене ботулотоксином. Зараження відбувається через вживання їжі, що містить токсин, часто домашнього консервування.

Ботулотоксин вражає насамперед своєю нейротоксичною дією, що призводить до блокування нервових імпульсів. Це спричиняє параліч м’язів, що може бути використане в медицині для розслаблення м’язів, як у випадку з косметичними процедурами, так і для лікування деяких захворювань.

Фахівці пояснюють, що при потраплянні ботулотоксина з їжею у травну систему виникає тяжке отруєння, яке проявляється наступними симптомами:

м’язова слабкість (важко рухатися, говорити, дихати);

сильно виражена сухість у роті;

нечіткий зір (немов "сітка" або "туман" перед очима) та/або виражене двоїння предметів.

Зазначається, що ці симптоми пов’язані з паралічем м’язів, тому за підозри на ботулізм необхідно негайно звернутися за медичною допомогою.

"Слід пам’ятати, що токсин, що викликає ботулізм, не можна визначити за кольором або смаком. Адже зазвичай консерви та інші продукти, в яких є збудник ботулізму, не змінюють зовнішнього вигляду", — пояснили у Запорізькому ЦКПХ.

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