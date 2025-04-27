В Запорожье зафиксировали случай ботулизма после укола ботоксом

Косметолог делает женщине уколы красоты. Иллюстративное фото: Freepik

В Запорожье человек заболел ботулизмом после того, как у косметолога уколол ботокс. Речь идет о ятрогенном ботулизме, который возникает в результате введения ботулотоксина при проведении косметологической манипуляции.

Об этом сообщили в Запорожском областном центре контроля и профилактики болезней (ЦКПБ).

Реклама

Читайте также:

В Запорожье обнаружили ботулизм после укола ботоксом — что известно

Отмечается, что в течение 2025 года в Запорожье зарегистрировано 2 случая ботулизма. Первый случай связан с употреблением рыбы вяленой (лещ вяленый не потрошеный).

Второй случай довольно необычный для нашей страны и Запорожской области. Ранее он никогда не фиксировался в Запорожье. Речь идет о ятрогенном ботулизме, который возникает в результате введения ботулотоксина при проведении косметологической манипуляции.

Обоим заболевшим оказали необходимую медицинскую помощь. Следовательно, пациентам была введена противоботулическая сыворотка.

Что такое ботулизм и какие симптомы болезни

Отметим, что ботулизм — это серьезное, иногда смертельное заболевание, поражающее нервную систему, вызванное ботулотоксином. Заражение происходит через употребление пищи, содержащей токсин, часто домашнего консервирования.

Ботулотоксин поражает прежде всего своим нейротоксическим действием, что приводит к блокированию нервных импульсов. Это вызывает паралич мышц, что может быть использовано в медицине для расслабления мышц, как в случае с косметическими процедурами, так и для лечения некоторых заболеваний.

Специалисты объясняют, что при попадании ботулотоксина с пищей в пищеварительную систему возникает тяжелое отравление, которое проявляется следующими симптомами:

Мышечная слабость (трудно двигаться, говорить, дышать);

сильно выраженная сухость во рту;

нечеткое зрение (словно "сетка" или "туман" перед глазами) и/или выраженное двоение предметов.

Отмечается, что эти симптомы связаны с параличом мышц, поэтому при подозрении на ботулизм необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

"Следует помнить, что токсин, вызывающий ботулизм, нельзя определить по цвету или вкусу. Ведь обычно консервы и другие продукты, в которых есть возбудитель ботулизма, не меняют внешнего вида", — объяснили в Запорожском ЦКПХ.

Ранее мы писали о том, как можно избежать онкологии благодаря правильной профилактике.

Также мы информировали о болезни Паркинсона — какие симптомы и лечение.