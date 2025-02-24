Война в Украине разрушила почти 2 000 медучреждений — что известно

Три года большой войны — влияние на систему здравоохранения
Полномасштабная российская война против Украины, которая длится уже три года, существенно повлияла на систему здравоохранения. В целом оккупанты повредили 1 984 объекта медучреждений.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram в понедельник, 24 февраля.
Влияние войны на систему здравоохранения Украины
В Минздраве отметили, что разрушение медицинской инфраструктуры и осложнение условий для оказания медицинской помощи в прифронтовых районах стали значительными вызовами, однако их удается преодолевать.
С начала полномасштабного вторжения захватчики повредили 1 984 объекта медучреждений, а 301 — разрушили полностью. Больше всего разрушений зафиксировано в:
- Харьковской области;
- Донецкой области;
- Николаевской области;
- Киевской области;
- Черниговской области;
- Днепропетровской области;
- Херсонской области;
- Запорожье.
Полные данные о разрушении медицинских учреждений на временно оккупированных территориях остаются недоступными.
Оккупанты также повредили 242 машины экстренной медицинской помощи, еще 273 — уничтожили, а 80 похитили.
"Текущие потребности сектора здравоохранения оцениваются в около 17 миллиардов долларов США, из которых краткосрочные потребности на 2024-2026 годы — 3,6 миллиарда. Однако, учитывая постоянный ракетный террор, эти потребности растут. В то же время, несмотря на многочисленные атаки и обстрелы, одним из приоритетов для государства является восстановление поврежденной инфраструктуры. При поддержке международных партнеров такая работа продолжается", — говорится в сообщении.
На данный момент полностью восстановлено 594 медицинских учреждения, а еще 370 — частично.
В 2024 году было отстроено и введено в эксплуатацию 124 медицинских объекта.
"Спасибо Силам Обороны Украины за возможность лечить, спасать, восстанавливать. Спасибо за смелость и ежедневную работу медицинским работникам. Помним тех, кто отдал жизнь за нашу свободу", — добавили в Минздраве.
Напомним, из-за полномасштабной войны украинцы часто испытывают стресс и усталость. Плохое самочувствие не стоит игнорировать, ведь это серьезная угроза для ментального и физического здоровья.
Также в Украине эпидемиологический порог превышен в 16 областях. В связи с ростом заболеваемости ОРВИ в этих регионах частично вводят противоэпидемические мероприятия.
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