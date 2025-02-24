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Три года большой войны — влияние на систему здравоохранения

24 февраля 2025 17:13
Андрей Плахонин - Редактор
Война в Украине разрушила почти 2 000 медучреждений — что известно
Последствия обстрела больницы Охматдет в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Андрей Плахонин - Редактор

Полномасштабная российская война против Украины, которая длится уже три года, существенно повлияла на систему здравоохранения. В целом оккупанты повредили 1 984 объекта медучреждений.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram в понедельник, 24 февраля.

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В Минздраве отметили, что разрушение медицинской инфраструктуры и осложнение условий для оказания медицинской помощи в прифронтовых районах стали значительными вызовами, однако их удается преодолевать.

Російський обстріл лікарні
Восстановление больницы после обстрела. Фото: Минздрав

С начала полномасштабного вторжения захватчики повредили 1 984 объекта медучреждений, а 301 — разрушили полностью. Больше всего разрушений зафиксировано в:

  • Харьковской области;
  • Донецкой области;
  • Николаевской области;
  • Киевской области;
  • Черниговской области;
  • Днепропетровской области;
  • Херсонской области;
  • Запорожье.

Полные данные о разрушении медицинских учреждений на временно оккупированных территориях остаются недоступными.

Оккупанты также повредили 242 машины экстренной медицинской помощи, еще 273 — уничтожили, а 80 похитили.

"Текущие потребности сектора здравоохранения оцениваются в около 17 миллиардов долларов США, из которых краткосрочные потребности на 2024-2026 годы — 3,6 миллиарда. Однако, учитывая постоянный ракетный террор, эти потребности растут. В то же время, несмотря на многочисленные атаки и обстрелы, одним из приоритетов для государства является восстановление поврежденной инфраструктуры. При поддержке международных партнеров такая работа продолжается", — говорится в сообщении.

На данный момент полностью восстановлено 594 медицинских учреждения, а еще 370 — частично.

Відновлення лікарні після російського обстрілу
Восстановление больницы после обстрела. Фото: Минздрав

В 2024 году было отстроено и введено в эксплуатацию 124 медицинских объекта.

"Спасибо Силам Обороны Украины за возможность лечить, спасать, восстанавливать. Спасибо за смелость и ежедневную работу медицинским работникам. Помним тех, кто отдал жизнь за нашу свободу", — добавили в Минздраве.

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Пост Минздрава. Фото: скриншот
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Пост Минздрава. Фото: скриншот

Напомним, из-за полномасштабной войны украинцы часто испытывают стресс и усталость. Плохое самочувствие не стоит игнорировать, ведь это серьезная угроза для ментального и физического здоровья.

Также в Украине эпидемиологический порог превышен в 16 областях. В связи с ростом заболеваемости ОРВИ в этих регионах частично вводят противоэпидемические мероприятия.

Минздрав война Украина обстрелы оккупанты 3 года войны

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