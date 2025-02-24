Війна в Україні зруйнувала майже 2 000 медзакладів — що відомо

Три роки великої війни — який вплив на систему охорони здоров’я
Повномасштабна російська війна проти України, яка триває вже три роки, суттєво вплинула на систему охорони здоровʼя. Загалом окупанти пошкодили 1 984 об’єкти медзакладів.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України у Telegram у понеділок, 24 лютого.
Вплив війни на систему охорони здоровʼя України
У МОЗ зазначили, що руйнування медичної інфраструктури та ускладнення умов для надання медичної допомоги в прифронтових районах стали значними викликами, однак їх вдається долати.
З початку повномасштабного вторгнення загарбники пошкодили 1 984 об’єкти медзакладів, а 301 — зруйнували вщент. Найбільше руйнувань зафіксовано на:
- Харківщині;
- Донеччині;
- Миколаївщині;
- Київщині;
- Чернігівщині;
- Дніпропетровщині;
- Херсонщині;
- Запоріжжі.
Повні дані про руйнування медичних закладів на тимчасово окупованих територіях залишаються недоступними.
Окупанти також пошкодили 242 автівки екстреної медичної допомоги, ще 273 — знищили, а 80 викрали.
"Поточні потреби сектору охорони здоров’я оцінюються у близько 17 мільярдів доларів США, з яких короткострокові потреби на 2024-2026 роки — 3,6 мільярда. Проте, з огляду на постійний ракетний терор, ці потреби зростають. Водночас попри численні атаки та обстріли, одним із пріоритетів для держави є відновлення пошкодженої інфраструктури. За підтримки міжнародних партнерів така робота триває", — йдеться у повідомленні.
На цей момент повністю відновлено 594 медичні заклади, а ще 370 — частково.
У 2024 році було відбудовано та введено в експлуатацію 124 медичні об’єкти.
"Дякуємо Силам Оборони України за можливість лікувати, рятувати, відновлювати. Дякуємо за сміливість і щоденну роботу медичним працівникам. Пам’ятаємо тих, хто віддав життя за нашу свободу", — додали в МОЗ.
Нагадаємо, через повномасштабну війну українці часто відчувають стрес та втому. Погане самопочуття не варто ігнорувати, адже це серйозна загроза для ментального та фізичного здоров’я.
Також в Україні епідеміологічний поріг перевищено у 16 областях. У зв’язку зі зростанням захворюваності на ГРВІ в цих регіонах частково запроваджують протиепідемічні заходи.
Читайте Новини.LIVE!