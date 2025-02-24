Війна в Україні зруйнувала майже 2 000 медзакладів — що відомо

Наслідки обстрілу лікарні Охматдит в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Повномасштабна російська війна проти України, яка триває вже три роки, суттєво вплинула на систему охорони здоровʼя. Загалом окупанти пошкодили 1 984 об’єкти медзакладів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України у Telegram у понеділок, 24 лютого.

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У МОЗ зазначили, що руйнування медичної інфраструктури та ускладнення умов для надання медичної допомоги в прифронтових районах стали значними викликами, однак їх вдається долати.

Відновлення лікарні після обстрілу. Фото: МОЗ

З початку повномасштабного вторгнення загарбники пошкодили 1 984 об’єкти медзакладів, а 301 — зруйнували вщент. Найбільше руйнувань зафіксовано на:

Харківщині;

Донеччині;

Миколаївщині;

Київщині;

Чернігівщині;

Дніпропетровщині;

Херсонщині;

Запоріжжі.

Повні дані про руйнування медичних закладів на тимчасово окупованих територіях залишаються недоступними.

Окупанти також пошкодили 242 автівки екстреної медичної допомоги, ще 273 — знищили, а 80 викрали.

"Поточні потреби сектору охорони здоров’я оцінюються у близько 17 мільярдів доларів США, з яких короткострокові потреби на 2024-2026 роки — 3,6 мільярда. Проте, з огляду на постійний ракетний терор, ці потреби зростають. Водночас попри численні атаки та обстріли, одним із пріоритетів для держави є відновлення пошкодженої інфраструктури. За підтримки міжнародних партнерів така робота триває", — йдеться у повідомленні.

На цей момент повністю відновлено 594 медичні заклади, а ще 370 — частково.

Відновлення лікарні після обстрілу. Фото: МОЗ

У 2024 році було відбудовано та введено в експлуатацію 124 медичні об’єкти.

"Дякуємо Силам Оборони України за можливість лікувати, рятувати, відновлювати. Дякуємо за сміливість і щоденну роботу медичним працівникам. Пам’ятаємо тих, хто віддав життя за нашу свободу", — додали в МОЗ.

Допис МОЗ. Фото: скриншот

Допис МОЗ. Фото: скриншот

Нагадаємо, через повномасштабну війну українці часто відчувають стрес та втому. Погане самопочуття не варто ігнорувати, адже це серйозна загроза для ментального та фізичного здоров’я.

Також в Україні епідеміологічний поріг перевищено у 16 областях. У зв’язку зі зростанням захворюваності на ГРВІ в цих регіонах частково запроваджують протиепідемічні заходи.