Воины и волонтеры должны сделать вакцину - какая опасность грозит

Вакцинация. Иллюстративное фото: freepik

Всем военным и волонтерам на фронте и вблизи линии соприкосновения стоит вакцинироваться от вирусного гепатита B. Тем людям, которые имеют контакт с кровью, необходимо себя защитить.

Об этом заявила медицинский эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова в комментарии Укринформу.

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"Очень советую всем, кто собирается идти в армию или выезжает помогать очень близко к линии фронта, да и вообще в связи с ситуацией с безопасностью сейчас, проверить, вакцинированы ли вы от гепатита В", — сказала Булавинова.

По ее словам, большинство взрослых не вакцинированы от гепатита В, поскольку в календаре прививок эта вакцина появилась в начале 2000-х годов. В то же время в Украине есть большое количество людей, которые могут оказывать помощь другим людям и иметь контакт с кровью, поэтому такая вакцинация очень необходима.

Кроме того, мобилизованным, военным, спасателям, волонтерам и людям, которые работают во время разборки завалов после атак РФ, необходимо иметь вакцину от столбняка. Поскольку во время своей работы существует большой риск травмироваться и заболеть столбняком.

Также надо быть внимательными при контакте с бездомными или дикими животными, в частности, если вас укусила собака, кот, еж, лиса и тому подобное. В таком случае необходимо обязательно сделать прививку от бешенства, поскольку эта болезнь является смертельной.

Напомним, в Финляндии впервые обнаружили вирус, который вдвое больше гриппа.

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