Воїни та волонтери мають зробити вакцину — яка небезпека загрожує

Вакцинація. Ілюстративне фото: freepik

Усім військовим та волонтерам на фронті та поблизу лінії зіткнення варто вакцинуватися від вірусного гепатиту B. Тим людям, які мають контакт з кров'ю, необхідно себе захистити.

Про це заявила медична експертка ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова у коментарі Укрінформу.

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"Дуже раджу всім, хто збирається йти до війська або виїжджає допомагати дуже близько до лінії фронту, та і взагалі у зв'язку з безпековою ситуацією наразі, перевірити, чи ви вакциновані від гепатиту В", — сказала Булавінова.

За її словами, більшість дорослих не вакциновані від гепатиту В, оскільки у календарі щеплень ця вакцина з'явилася на початку 2000-х років. Водночас в Україні є велика кількість людей, які можуть надавати допомогу іншим людям і мати контакт із кров'ю, саме тому така вакцинація дуже необхідна.

Крім того, мобілізованим, військовим, рятувальникам, волонтерам та людям, які працюють під час розбирання завалів після атак РФ, необхідно мати вакцину від правця. Оскільки під час своєї роботи існує великий ризик травмуватися та захворіти на правець.

Також треба бути уважними під час контакту з безпритульними чи дикими тваринами, зокрема, якщо вас вкусив собака, кіт, їжак, лисиця тощо. В такому випадку необхідно обов'язково зробити щеплення від сказу, оскільки ця хвороба є смертельною.

Нагадаємо, у Фінляндії вперше виявили вірус, який вдвічі більший за грип.

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