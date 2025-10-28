Больница Феофания в Киеве — кто может обратиться

Михаил Радуцкий. Фото: sluga-narodu.com

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что столичная больница "Феофания" открыта для всех граждан. По его словам, можно даже подписать декларацию с семейным врачом.

Об этом Михаил Радуцкий рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Кто может обратиться в больницу "Феофания"

Радуцкий рассказал, что "Феофания" начала принимать не только чиновников, но и остальных людей, еще в 2019 году. По его словам, в больнице есть контракт с Национальной службой здоровья Украины, а для НЗСУ нет разницы, какая должность у человека и где он работает.

"Там вы можете прийти сейчас, подписать декларацию даже с семейным врачом. Это не запрещено, это открыто. Поэтому здесь вопрос немножко в другом. Здесь вопрос психологический для руководства учреждения, чтобы они официально приняли, что они работают для всех", — подчеркнул депутат.

В то же время он добавил, что есть вопрос и к людям, ведь они не могут поверить, что можно прийти и обратиться в "Феофанию". Они туда даже не идут, поскольку считают, что их не примут.

Что известно о больнице "Феофания"

"Феофания" имеет около 40 отделений и центров и там работает около 1700 работников. Сначала "Феофания" была заведением, которое обслуживало преимущественно чиновников и высших должностных лиц.

Однако в 2021 году правительство приняло решение, что больница станет доступной для всех граждан Украины по Программе медицинских гарантий. А уже в мае 2025 года заявлено, что "Феофания" предоставляет услуги для всех пациентов с электронным направлением.

