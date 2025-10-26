Сколько денег выделят на медицину в 2026 — детали о госбюджете

Народный депутат Украины Михаил Радуцкий. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат Украины Михаил Радуцкий рассказал, как доля госбюджета будет направлена на медицину в 2026 году. В частности, стремятся увеличить прозрачность в финансировании инвестиционных проектов.

Детали нардеп рассказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на XX Юбилейном Международном Форуме по кардиологии и кардиохирургии.

Что изменится для сферы здравоохранения в 2026 году?

Верховная Рада Украины приняла госбюджет-2026 в первом чтении. В проект заложено увеличение финансирования медицины — 258 миллиардов гривен. Это почти на 50 миллиардов гривен больше, чем в этом году.

"Удалось еще добавить 15 миллиардов гривен на закупку лекарств. Вы знаете, это очень дорогие лекарства, мы расширили программу ДКД", — рассказал депутат Михаил Радуцкий.

Однако, по его мнению, остаются вопросы. В частности, парламент отклонил поправку к проекту о прозрачности использования средств на инвестиционные проекты в медицинской отрасли.

"Феофании" нужны две дополнительные операционные. Больница подала инвестиционный проект. Никто не против проекта, не против инвестиций. Мы только за, и государство имеет на это деньги, нашли на это деньги. У нас был только один вопрос, почему инвестиционные проекты не руководствуются основным распорядителем средств Министерства здравоохранения. То есть, эта правка была не против, чтобы не дать деньги, а о том, чтобы инвестиционные проекты, которые задумала "Феофания" или учреждения Академии медицинских наук, прошли защиту, прошли экспертизу", — объясняет Радуцкий.

Народный депутат отмечает, что должен быть контроль. Ведь Минздрав, ГП "Медицинские закупки Украины" и правительство — те, кто несут ответственность.

"Я не говорю, что они нечестные. Во-первых, это не мои функционалы: говорить, кто честный, а кто нечестный. Но я знаю одно, что контроль должен быть. Деньги выделены, но Минфин пообещал, что ко второму чтению все же эта ситуация пойдет под контроль", — добавил народный избранник.

