Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Медцентр На здравоохранение выделили 258 млрд грн — Радуцкий о бюджете

На здравоохранение выделили 258 млрд грн — Радуцкий о бюджете

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 06:08
обновлено: 12:51
Сколько денег выделят на медицину в 2026 — детали о госбюджете
Народный депутат Украины Михаил Радуцкий. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат Украины Михаил Радуцкий рассказал, как доля госбюджета будет направлена на медицину в 2026 году. В частности, стремятся увеличить прозрачность в финансировании инвестиционных проектов.

Детали нардеп рассказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на XX Юбилейном Международном Форуме по кардиологии и кардиохирургии.

Реклама
Читайте также:

Что изменится для сферы здравоохранения в 2026 году?

Верховная Рада Украины приняла госбюджет-2026 в первом чтении. В проект заложено увеличение финансирования медицины — 258 миллиардов гривен. Это почти на 50 миллиардов гривен больше, чем в этом году.

"Удалось еще добавить 15 миллиардов гривен на закупку лекарств. Вы знаете, это очень дорогие лекарства, мы расширили программу ДКД", — рассказал депутат Михаил Радуцкий.

Однако, по его мнению, остаются вопросы. В частности, парламент отклонил поправку к проекту о прозрачности использования средств на инвестиционные проекты в медицинской отрасли.

"Феофании" нужны две дополнительные операционные. Больница подала инвестиционный проект. Никто не против проекта, не против инвестиций. Мы только за, и государство имеет на это деньги, нашли на это деньги. У нас был только один вопрос, почему инвестиционные проекты не руководствуются основным распорядителем средств Министерства здравоохранения. То есть, эта правка была не против, чтобы не дать деньги, а о том, чтобы инвестиционные проекты, которые задумала "Феофания" или учреждения Академии медицинских наук, прошли защиту, прошли экспертизу", — объясняет Радуцкий.

Народный депутат отмечает, что должен быть контроль. Ведь Минздрав, ГП "Медицинские закупки Украины" и правительство — те, кто несут ответственность.

"Я не говорю, что они нечестные. Во-первых, это не мои функционалы: говорить, кто честный, а кто нечестный. Но я знаю одно, что контроль должен быть. Деньги выделены, но Минфин пообещал, что ко второму чтению все же эта ситуация пойдет под контроль", — добавил народный избранник.

Напомним, мы рассказывали, кто может получить бесплатный медицинский чекап. Также в столице начался XX Юбилейный Международный Форум по кардиологии и кардиохирургии.

Верховная Рада госбюджет деньги медицина 2026 год
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации