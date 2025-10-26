Народний депутат України Михайло Радуцький. Фото: Новини.LIVE

Народний депутат України Михайло Радуцький розповів, як частка держбюджету буде спрямована на медицину в 2026 році. Зокрема, прагнуть збільшити прозорість в фінансуванні інвестиційних проєктів.

Деталі нардеп розповів журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на XX Ювілейному Міжнародному Форумі з кардіології та кардіохірургії.

Що зміниться для сфери охорони здоров'я в 2026?

Верховна Рада України ухвалила держбюджет-2026 в першому читанні. У проєкт закладено збільшення фінансування медицини — 258 мільярдів гривень. Це майже на 50 мільярдів гривень більше, ніж цього року.

"Вдалося ще додати 15 мільярдів гривень на закупівлю ліків. Ви знаєте, це дуже дорогі ліки, ми розширили програму ДКД", — розповів депутат Михайло Радуцький.

Однак, на його думку, залишаються питання. Зокрема, парламент відхилив поправку до проєкту щодо прозорості використання коштів на інвестиційні проєкти у медичній галузі.

"Феофанії" потрібні дві додаткові операційні. Лікарня подала інвестиційний проєкт. Ніхто не проти проєкту, не проти інвестицій. Ми тільки за, і держава має на це гроші, знайшли на це гроші. У нас було тільки одне питання, чому інвестиційні проєкти не керуються основним розпорядником коштів Міністерства охорони здоров'я. Тобто, ця правка була не проти, щоб не дати гроші, а про те, щоб інвестиційні проєкти, які задумала"Феофанія" або установи Академії медичних наук, пройшли захист, пройшли експертизу", — пояснює Радуцький.

Народний депутат наголошує, що повинен бути контроль. Адже МОЗ, ДП "Медичні закупівлі України" і уряд — ті, хто несуть відповідальність.

"Я не кажу, що вони нечесні. По-перше, це не мої функціонали: казати, хто чесний, а хто нечесний. Але я знаю одне, що контроль має бути. Гроші виділені, але Мінфін пообіцяв, що до другого читання все ж таки ця ситуація піде під контроль", — додав народний обранець.

