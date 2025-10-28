Видео
Главная Медцентр В Минздраве раскрыли, будет ли дефицит лекарств в Украине

В Минздраве раскрыли, будет ли дефицит лекарств в Украине

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 17:22
обновлено: 17:31
Будет ли дефицит лекарств в Украине - данные Минздрава
Заместитель министра здравоохранения Украины Эдем Адаманов. Фото: МИНЗДРАВ

В ночь на 25 октября в Киеве российские войска разрушили офис и склад одного из ведущих фармацевтических дистрибьюторов Украины. Несмотря на это, дефицита лекарств в стране не ожидается.

Об этом заместитель министра здравоохранения Украины Эдем Адаманов заявил в эфире телемарафона.

Будет ли дефицит лекарств в Украине

Компания "Оптима-Фарм" — второй по величине фармацевтический дистрибьютор Украины, который поставлял около 20% месячного запаса лекарств по всей стране. Недавний удар по предприятию стал уже вторым в этом году.

"Враг постоянно пытается нас ослабить, но ему это не удастся. И непосредственно, если мы говорим о разрушении склада 25 октября, это действительно был огромный склад", — сказал Адаманов.

По его словам, компания была готова к новому нападению и активировала резервный буферный склад, который возьмет на себя поставку объемов разрушенного склада.

"Поэтому дефицита не предвидится. Также другие дистрибьюторы, понимая ситуацию, перенастраивают свои маршруты, чтобы подставить плечо и помочь перекрыть те регионы, которые перекрывал этот склад для того, чтобы не было дефицита", — отметил замминистра.

Он отметил, что сроки поставок лекарств могут временно сорваться, ведь после разрушения офиса компании нужно около двух недель для настройки процессов.

Также Адаманов отметил, что в случае критических ситуаций страна имеет доступ к большому объему гуманитарной помощи от различных фармацевтических компаний, которая обеспечивает покрытие самых необходимых потребностей.

По словам заместителя министра, Минздрав, Гослекслужба, производители, поставщики и аптечные сети находятся в постоянной координации для оперативного реагирования на потребность в лекарствах. В приоритете поставки — антибиотики, инсулины, онкопрепараты.

Напомним, в полиции показали первые кадры после российского обстрела Киева 26 октября.

Известно, что всего тогда захватчики ранили в Киеве 33 человека, восемь из которых — госпитализировали.

Минздрав Киев лекарства обстрелы запаси лекарств
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
