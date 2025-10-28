Чи буде дефіцит ліків в Україні - дані МОЗ

Заступник міністра охорони здоров'я України Едем Адаманов. Фото: МОЗ

В ніч на 25 жовтня в Києві російські війська зруйнували офіс та склад одного з провідних фармацевтичних дистриб’юторів України. Попри це, дефіциту ліків у країні не очікується.

Про це заступник міністра охорони здоров'я України Едем Адаманов заявив в ефірі телемарафону.

Чи буде дефіцит ліків в Україні

Компанія "Оптіма-Фарм" — другий за величиною фармацевтичний дистриб’ютор України, який постачав близько 20% місячного запасу ліків по всій країні. Недавній удар по підприємству став вже другим цього року.

"Ворог постійно намагається нас послабити, але йому це не вдасться. І безпосередньо, якщо ми говоримо про руйнування складу 25 жовтня, це дійсно був величезний склад", — сказав Адаманов.

За його словами, компанія була готова до нового нападу і активувала резервний буферний склад, який візьме на себе постачання обсягів зруйнованого складу.

"Тому дефіциту не передбачається. Також інші дистриб'ютори, розуміючи ситуацію, переналаштовують свої маршрути, щоб підставити плече і допомогти перекрити ті регіони, які перекривав цей склад для того, щоб не було дефіциту", — зазначив заступник міністра.

Він зазначив, що терміни поставок ліків можуть тимчасово зірватися, адже після руйнування офісу компанії потрібно близько двох тижнів для налаштування процесів.

Також Адаманов зазначив, що у разі критичних ситуацій країна має доступ до великого обсягу гуманітарної допомоги від різних фармацевтичних компаній, яка забезпечує покриття найнеобхідніших потреб.

За словами заступника міністра, МОЗ, Держлікслужба, виробники, постачальники та аптечні мережі перебувають у постійній координації для оперативного реагування на потребу у ліках. У пріоритеті постачання — антибіотики, інсуліни, онкопрепарати.

