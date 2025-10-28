Лікарня Феофанія у Києві — хто може звернутися

Михайло Радуцький. Фото: sluga-narodu.com

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що столична лікарня "Феофанія" відкрита для всіх громадян. За його словами, можна навіть підписати декларацію із сімейним лікарем.

Про це Михайло Радуцький розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Хто може звернутися до лікарні "Феофанія"

Радуцький розповів, що "Феофанія" почала приймати не тільки посадовців, а й решту людей, ще у 2019 році. За його словами, у лікарні є контракт з Національною службою здоров'я України, а для НЗСУ немає різниці, яка посада в людини і де вона працює.

"Там ви можете прийти зараз, підписати декларацію навіть з сімейним лікарем. Це не заборонено, це відкрито. Тому тут питання трошки в іншому. Тут питання психологічне для керівництва закладу, щоб вони офіційно ухвалили, що вони працюють для всіх", — підкреслив депутат.

Водночас він додав, що є питання і до людей, адже вони не можуть повірити, що можна прийти і звернутись до "Феофанії". Вони туди навіть не йдуть, оскільки вважають, що їх не приймуть.

Що відомо про лікарню "Феофанія"

"Феофанія" має близько 40 відділень та центрів і там працює близько 1700 працівників. Спочатку "Феофанія" була закладом, що обслуговував переважно чиновників та вищих посадовців.

Однак у 2021 році уряд ухвалив рішення, що лікарня стане доступною для всіх громадян України за Програми медичних гарантій. А вже у травні 2025 року заявлено, що "Феофанія" надає послуги для всіх пацієнтів з електронним направленням.

