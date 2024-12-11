Пессимизм у людей — действительно ли он приносит положительные эмоции

Грустная девушка. Иллюстративное фото: Freepick

Популярна шутка о том, что "пессимистом быть выгодно", ведь его негативные ожидания или сбываются, или становятся приятной неожиданностью. Ученые из университета имени Бен-Гуриона и Тель-Авивского университета решили проверить, действительно ли у такой жизненной позиции преимущества.

Об этом сообщает журнал Emotion.

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Насколько полезно быть пессимистом

Согласно современным научным концепциям, мозг человека постоянно стремится предсказать будущее, опираясь на прошлый опыт. Когда предсказания совпадают с реальностью, активируется система вознаграждения, вызывающая положительные эмоции. Однако ученые решили проверить, есть ли разница между реакциями на оправдание положительных и отрицательных ожиданий.

В исследовании приняли участие 500 человек. Им показывали серию изображений, которые вызывали положительные или отрицательные эмоции. Перед каждой картинкой участники видели символ-"спойлер", который намекал на настроение изображения. В 77% случаев подсказки были правильными, в 23% — нет.

После просмотра каждого изображения участников просили оценить нейтральный китайский иероглиф, чтобы определить их эмоциональное состояние. Этот метод позволяет зафиксировать влияние предыдущего эмоционального опыта на восприятие нейтральных объектов.

Ученые обнаружили, что подтверждение негативных ожиданий не приносит удовольствия. Участники эксперимента, которые предвидели неприятное изображение и увидели его, чувствовали себя хуже, чем в случае неожиданной негативной картинки. Это противоречит мнению о том, что пессимисты получают удовольствие от своей правоты.

Зато оптимистические ожидания, которые оправдывались, приносили больше положительных эмоций, чем неожиданно приятные сюжеты. Следовательно, радость от подтверждения хороших предчувствий значительно сильнее, чем от негативных прогнозов.

Исследователи также выяснили, что индивидуальные особенности, такие как повышенный уровень тревожности или потребность в уверенности, не влияют на эмоциональную реакцию. Это позволяет считать полученные результаты общими, независимыми от личностных характеристик.

Раньше мы писали о том, что когда эмоции переполняют, мозг может воспринимать это как угрозу, что приведет к тревожности и панике. В таком случае важно перезагрузить организм, например, применив методы "заземления".

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