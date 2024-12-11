Песимізм у людей — чи справді він приносить позитивні емоції

Сумна дівчина. Ілюстративне фото: Freepick

Популярний жарт про те, що "песимістом бути вигідно", адже його негативні очікування або справджуються, або стають приємною несподіванкою. Науковці з університету імені Бен-Гуріона та Тель-Авівського університету вирішили перевірити, чи справді така життєва позиція має переваги.

Про це повідомляє журнал Emotion.

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Наскільки корисно бути песимістом

Згідно з сучасними науковими концепціями, мозок людини постійно прагне передбачити майбутнє, спираючись на минулий досвід. Коли передбачення збігаються з реальністю, активується система винагороди, що викликає позитивні емоції. Однак вчені вирішили перевірити, чи є різниця між реакціями на справдження позитивних та негативних очікувань.

У дослідженні взяли участь 500 людей. Їм показували серію зображень, які викликали позитивні чи негативні емоції. Перед кожною картинкою учасники бачили символ-"спойлер", що натякав на настрій зображення. У 77% випадків підказки були правильними, у 23% — ні.

Після перегляду кожного зображення учасників просили оцінити нейтральний китайський ієрогліф, щоб визначити їхній емоційний стан. Цей метод дозволяє зафіксувати вплив попереднього емоційного досвіду на сприйняття нейтральних об’єктів.

Науковці виявили, що підтвердження негативних очікувань не приносить задоволення. Учасники експерименту, які передбачали неприємне зображення і побачили його, почувалися гірше, ніж у випадку несподіваної негативної картинки. Це суперечить думці про те, що песимісти отримують задоволення від своєї правоти.

Натомість оптимістичні очікування, які справджувалися, приносили більше позитивних емоцій, ніж несподівано приємні сюжети. Отже, радість від підтвердження хороших передчуттів значно сильніша, ніж від негативних прогнозів.

Дослідники також з’ясували, що індивідуальні особливості, такі як підвищений рівень тривожності чи потреба у впевненості, не впливають на емоційну реакцію. Це дозволяє вважати отримані результати загальними, незалежними від особистісних характеристик.

Раніше ми писали про те, що, коли емоції переповнюють, мозок може сприймати це як загрозу, що призведе до тривожності та паніки. У такому разі важливо перезавантажити організм, наприклад, застосувавши методи "заземлення".

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