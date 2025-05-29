Чем полезна свинина — стоит добавить мясо в рацион

Кусок свинины. Фото: freepik

Свинина — это источник питательных веществ для организма, если потреблять ее правильно и в умеренных количествах. Мясо наполнено источником полноценного белка, которые важны для мышц и иммунной системы.

Новини.LIVE расскажет, почему нужно добавить свинину в свой рацион.

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Чем полезна свинина

Ряд исследований доказывает, что правильное потребление свинины — залог успеха. Так, ученые из Университета штата Южная Дакота подтвердили, если в вашем рационе регулярно присутствует свинина вместе с овощами, то это обеспечивает организм высококачественным белком.

В своем исследовании специалисты сравнили две диеты с одинаковым содержанием питательных веществ и белка: одна была основана на постной свинине, а другая — на растительных белках. Результаты поразили тем, что из свинины гораздо лучше усваивается белок, чем растительный. В частности, индекс его качества составлял почти 123 балла.

Кроме того, эксперты отметили, что есть свинину также намного вкуснее. В общем, блюда из этого мяса более питательные и простые для употребления каждый день.

В то же время исследователи отметили, что в вашем рационе свинина не должна заменять растительные продукты, а наоборот — дополнять их.

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