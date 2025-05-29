Чим корисна свинина — варто додати м'ясо до раціону

Шмат свинини. Фото: freepik

Свинина — це джерело поживних речовин для організму, якщо споживати її правильно та в помірних кількостях. М'ясо наповнене джерелом повноцінного білка, що є важливими для м'язів та імунної системи.

Новини.LIVE розповість, чому потрібно додати свинину до свого раціону.

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Чим корисна свинина

Низка досліджень доводить, що правильне споживання свинини — запорука успіху. Так, науковці з Університету штату Південна Дакота підтвердили, якщо у вашому раціоні регулярно присутня свинина разом з овочами, то це забезпечує організм високоякісним білком.

У своєму дослідженні фахівці порівняли дві дієти з однаковим вмістом поживних речовин та білка: одна була заснована на пісній свинині, а інша — на рослинних білках. Результати вразили тим, що зі свинини набагато краще засвоюється білок, ніж рослинний. Зокрема, індекс його якості становив майже 123 бали.

Крім того, експерти відзначили, що їсти свину також набагато смачніше. Загалом, страви з цього м'яса більш поживні та простіші для вживання кожного дня.

Водночас дослідники наголосили, що у вашому раціоні свинина не повинна заміняти рослинні продукти, а навпаки — доповнювати їх.

Нагадаємо, раніше ми писали, як приготувати найсмачніші свині ребра. Для цього потрібні просто інгредієнти, але в результаті отримаєте ресторанну страву.

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