Главная Медцентр Новый штамм коронавируса Stratus — что говорят медики об угрозе

Новый штамм коронавируса Stratus — что говорят медики об угрозе

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 12:12
Что известно о новом штамме коронавируса Стратус — ответ медика
Лабораторные исследования. Фото: Pexels

Директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней Виктория Задорожная подтвердила, что в мире распространяется новый вариант вируса под названием Stratus. По ее словам, он относится к категории нуждающихся в мониторинге, но не является таким, что вызывает беспокойство.

Об этом Виктория Задорожная сообщила журналистам ТСН.

Читайте также:

Чем опасен вирус Stratus

Ранее по классификации ВОЗ, как пояснила Виктория Задорожная, вирусы делили на три группы: те, что вызывают беспокойство, те, что требуют мониторинга, и те, что представляют интерес. Сейчас остались только две последние, и сейчас вирусов с высоким уровнем опасности нет.

Задорожная объяснила, что новый штамм активно циркулирует, а это ускоряет его изменения и адаптацию к человеческому организму.

Однако пока он не вызывает более тяжелого течения болезни или повышенной смертности. По своим свойствам он постепенно приближается к респираторным вирусам, с которыми человечество и так живет постоянно.

Несмотря на это, представители групп риска все же могут переносить болезнь тяжелее. Это, в частности, пожилые люди и дети. В большинстве же случаев течение инфекции остается легким.

Напомним, в восьми областях Украины зафиксировали случаи инфицирования вирусом Stratus.

В то же время в Киеве заметили увеличение количества пациентов, у которых диагностировали сезонные инфекции.

Врачи замечают, что вирус Stratus вызывает симптомы, на которые редко кто обращает внимание сразу. Также есть подозрения, что вирус долго "не видит" иммунитет человека.

Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
