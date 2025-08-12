Відео
Новий штам коронавірусу Stratus — що кажуть медики про загрозу

Новий штам коронавірусу Stratus — що кажуть медики про загрозу

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 12:12
Що відомо про новий штам коронавірусу Стратус — відповідь медика
Лабораторні дослідження. Фото: Pexels

Директорка Інституту епідеміології та інфекційних хвороб Вікторія Задорожна підтвердила, що у світі поширюється новий варіант вірусу під назвою Stratus. За її словами, він належить до категорії тих, що потребують моніторингу, але не є таким, що викликає занепокоєння.

Про це Вікторія Задорожна повідомила журналістам ТСН.

Читайте також:

Чим небезпечний вірус Stratus

Раніше за класифікацією ВООЗ, як пояснила Вікторія Задорожна, віруси поділяли на три групи: ті, що викликають занепокоєння, ті, що потребують моніторингу, та ті, що становлять інтерес. Нині залишилися лише дві останні, і наразі вірусів із найвищим рівнем небезпеки немає.

Задорожна пояснила, що новий штам активно циркулює, а це прискорює його зміни та адаптацію до людського організму.

Однак наразі він не спричиняє тяжчого перебігу хвороби чи підвищеної смертності. За своїми властивостями він поступово наближається до респіраторних вірусів, з якими людство і так живе постійно.

Попри це, представники груп ризику все ж можуть переносити хворобу важче. Це, зокрема, літні люди та діти. У більшості ж випадків перебіг інфекції залишається легким.

Нагадаємо, у вісьмох областях України зафіксували випадки інфікування вірусом Stratus.

Водночас у Києві помітили збільшення кількості пацієнтів, в яких діагностували сезонні інфекції.

Лікарі помічають, що вірус Stratus викликає симптоми, на які рідко хто звертає увагу одразу. Також є підозри, що вірус довго "не бачить" імунітет людини. 

