На каких банкнотах больше всего бактерий - самые грязные деньги мира

Купюры мира. Фото: pixabay

Несложно догадаться, что на бумажных деньгах хранится большое количество бактерий. Ежедневно купюры могут побывать на руках у десятков людей.

На валюте каких стран больше всего микробов, говорится в материале РБК-Украина.

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Почему деньги являются рассадником бактерий

Из-за того, что бумажные деньги часто переходят из рук в руки, то они являются идеальной средой для накопления микроорганизмов.

По данным исследований, на банкнотах можно найти не только безопасные бактерии, но и возбудители заболеваний, которые опасны для человека. Микроорганизмам удается "засесть" на деньгах потому, что они способны прилипать к волокнам бумаги, которая обычно не имеет антибактериального покрытия.

В то же время сохранению на поверхности также способствует повышенная влажность и температура, поэтому даже после мытья рук часть бактерий все равно останется на коже человека.

Самые чистые и самые грязные деньги мира

Наиболее "чистыми" среди валют разных стран оказались евро, норвежская крона и британский фунт стерлингов. Причиной этого является то, что для их изготовления используется специальный состав бумаги, который препятствует размножению бактерий.

А наиболее "грязные" банкноты в Дании, Швейцарии и России. Так, на одной банкноте датских крон было обнаружено до 40 тысяч бактерий, а на швейцарском франке — 32 тысячи.

В то же время лидером среди всех стали китайские юани, на которых обнаружили почти 180 тысяч бактерий. Причиной этого является то, что в Китае очень активный оборот денежных купюр, поэтому на них и накапливаются микробы.

Какие заболевания могут быть

На некоторых купюрах зафиксированы возбудители серьезных заболеваний, включая венерические болезни. Поэтому банкноты, которые долго находятся в обращении, могут быть очень опасными.

Еще одним тревожным сигналом является обнаружение следов наркотических веществ, таких как кокаин. Так, на девяти из десяти банкнот американских долларов нашли следы кокаина. Концентрация этих веществ может быть настолько высокой, что сотрудники банков не пройдут тест на наркотики.

Поэтому стоит обязательно мыть руки после каждого контакта с бумажными деньгами, а также обработать кожу антисептиком.

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