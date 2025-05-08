Ендокринолог пояснила, ми можна лягати спати голодним

Дівчина тримає у руці тістечко. Ілюстративне фото: Freepik

Ендокринолог Катерина Толстікова пояснила, чи можна ігнорувати вечірній апетит та лягати спати голодним. Адже відмова від їжі перед сном доволі поширена практика, особливо серед тих, хто хоче схуднути.

Про це лікар-ендокринолог і дієтолог Катерина Толстікова розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Зауважимо, що відмова від їжі перед сном — поширена практика серед тих, хто прагне схуднути. Проте така звичка може більше нашкодити, ніж допомогти.

За словами ендокринолога, порожній шлунок перед сном може негативно вплинути на якість відпочинку, роботу обміну речовин і загальне самопочуття.

Лікарка зазначає, що бажання перекусити перед сном часто сигналізує про те, що протягом дня організм недоотримав необхідну кількість поживних речовин. Це може бути наслідком інтенсивного дня або неповноцінного харчування.

"Якщо "голод перед сном" — це разова акція, підіть поїжте. Краще, звісно, зʼїсти нормальний прийом (білки, жири, вуглеводи). Якщо такої змоги немає — нехай це будуть складні вуглеводи й овочі. Якщо голод не сильний і ви знаєте, що поїли протягом дня нормально — можна банан або манго", — пояснює спеціалістка.

Також вона наголошує, що фрукти, такі як яблука або груші — не найкраще рішення, бо вони не насичують достатньо і не допоможуть заснути.

Дівчина їсть. Ілюстративне фото: Freepik

Отже, якщо організм не отримує достатньо енергії перед нічним відпочинком, це може викликати труднощі із засинанням або навіть пробудження серед ночі. Причина — підвищення рівня кортизолу, гормону стресу, що порушує сон.

Крім того, регулярне недоїдання ввечері може "налякати" організм — у відповідь він почне уповільнювати обмін речовин, що зменшує ефективність спалювання жиру.

Ба більше, якщо тілу не вистачає білків і енергії, воно може почати розщеплювати м’язову тканину, використовуючи її як джерело живлення.

Саме тому важливо не лише дотримуватися режиму харчування протягом дня, а й не ігнорувати потребу організму ввечері. Правильна вечеря допоможе краще відпочити, зберегти м’язову масу і підтримати здоровий метаболізм.

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