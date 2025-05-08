Эндокринолог объяснила, ми можно ложиться спать голодным

Девушка держит в руке пирожное. Иллюстративное фото: Freepik

Эндокринолог Екатерина Толстикова объяснила, можно ли игнорировать вечерний аппетит и ложиться спать голодным. Ведь отказ от еды перед сном довольно распространенная практика, особенно среди тех, кто хочет похудеть.

Об этом врач-эндокринолог и диетолог Екатерина Толстикова рассказала на своей странице в Instagram.

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Заметим, что отказ от еды перед сном — распространенная практика среди тех, кто стремится похудеть. Однако такая привычка может больше навредить, чем помочь.

По словам эндокринолога, пустой желудок перед сном может негативно повлиять на качество отдыха, работу обмена веществ и общее самочувствие.

Врач отмечает, что желание перекусить перед сном часто сигнализирует о том, что в течение дня организм недополучил необходимое количество питательных веществ. Это может быть следствием интенсивного дня или неполноценного питания.

"Если "голод перед сном" — это разовая акция, пойдите поешьте. Лучше, конечно, съесть нормальный прием (белки, жиры, углеводы). Если такой возможности нет - пусть это будут сложные углеводы и овощи. Если голод не сильный и вы знаете, что поели в течение дня нормально — можно банан или манго", — объясняет специалист.

Также она отмечает, что фрукты, такие как яблоки или груши - не лучшее решение, потому что они не насыщают достаточно и не помогут заснуть.

Девушка ест. Иллюстративное фото: Freepik

Итак, если организм не получает достаточно энергии перед ночным отдыхом, это может вызвать трудности с засыпанием или даже пробуждение среди ночи. Причина — повышение уровня кортизола, гормона стресса, нарушающего сон.

Кроме того, регулярное недоедание вечером может "напугать" организм — в ответ он начнёт замедлять обмен веществ, что уменьшает эффективность сжигания жира.

Более того, если телу не хватает белков и энергии, оно может начать расщеплять мышечную ткань, используя её в качестве источника питания.

Именно поэтому важно не только соблюдать режим питания в течение дня, но и не игнорировать потребность организма вечером. Правильный ужин поможет лучше отдохнуть, сохранить мышечную массу и поддержать здоровый метаболизм.

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