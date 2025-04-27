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Схуднення з користю — що відомо про флекторіанську дієту

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Дата публікації: 27 квітня 2025 00:43
Флекторіанська дієта — що можна їсти та чому такий підхід до харчування корисний
Дівчина їсть салат. Фото ілюстративне: linkedin.com
Ключові моменти Що відомо про флекторіанську дієту

Скинути зайві кілограми й водночас отримати користь для здоров'я реально. Якщо дотримуватися флекторіанської дієти, можна не лише без жорстких обмежень втратити вагу, а й покращити самопочуття.

Про це у вівторок, 22 квітня, повідомило видання Today.

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Що відомо про флекторіанську дієту

Флекторіанська дієта базується здебільшого на рослинних продуктах, однак в обмеженій кількості можна вживати й продукти тваринного походження. Основою раціону є овочі, фрукти, злаки, горіхи, насіння та бобові. М'ясо є доповненням до меню — його споживають або небагато, або рідко.

Згідно з дослідженнями, вживання більшої кількості продуктів рослинного походження захищає від багатьох хронічних захворювань. Також така дієта сприяє покращенню пам'яті,  допомагає схуднути, знижує ризик діабету другого типу, деменції та серцево-судинних проблем, підвищує продуктивність і енергійність, покращує імунітет і продовжує тривалість життя.

Ті, хто дотримується флекторіанства можуть, наприклад, снідати вівсянкою на рослинному молоці з ягодами, горіхами та насінням льону, на перекус вживати смузі з банана, шпинату, рослинного молока та ложки арахісового масла. Пообідати можна салатом із кіноа, нуту, авокадо, помідорів чері, огірків, оливкової олії та лимонного соку, цільнозерновим хлібом або хлібцем. А на вечерю підійдуть тушковані овочі з тофу або невеликою порцією курятини, бурий рис або кус-кус і зелений салат.

Зазначимо, що кожен організм індивідуальний. Дієти, яка підходить усім, не існує, тому радимо прислухатися до власного організму, а в разі занепокоєння щодо проблем зі здоров'ям звертатися до лікаря.

Нагадаємо, американці вдалося за місяць скинути 18 кілограмів. Для схуднення вона щоранку пила зелений чай із додаванням ще кількох інгредієнтів.

Також ми повідомляли, як напередодні літа швидко привести тіло в гарну фізичну форму. Ключем до успіху у схуднення можуть стати збалансоване харчування та регулярна фізична активність.

харчування дієта схуднення раціон харчування
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
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