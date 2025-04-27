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Похудение с пользой — что известно о флекторианской диете

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Дата публикации 27 апреля 2025 00:43
Флекторианская диета — что можно есть и почему такой подход к питанию полезен
Девушка ест салат. Фото иллюстративное: linkedin.com
Ключевые моменты Что известно о флекторианской диете

Сбросить лишние килограммы и одновременно получить пользу для здоровья реально. Если придерживаться флекторианской диеты, можно не только без жестких ограничений потерять вес, но и улучшить самочувствие.

Об этом во вторник, 22 апреля, сообщило издание Today.

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Что известно о флекторианской диете

Флекторианская диета базируется в основном на растительных продуктах, однако в ограниченном количестве можно употреблять и продукты животного происхождения. Основой рациона являются овощи, фрукты, злаки, орехи, семена и бобовые. Мясо является дополнением к меню — его потребляют либо немного, либо редко.

Согласно исследованиям, употребление большего количества продуктов растительного происхождения защищает от многих хронических заболеваний. Также такая диета способствует улучшению памяти, помогает похудеть, снижает риск диабета второго типа, деменции и сердечно-сосудистых проблем, повышает производительность и энергичность, улучшает иммунитет и продлевает продолжительность жизни.

Те, кто придерживается флекторианства, могут, например, завтракать овсянкой на растительном молоке с ягодами, орехами и семенами льна, на перекус употреблять смузи из банана, шпината, растительного молока и ложки арахисового масла. Пообедать можно салатом из киноа, нута, авокадо, помидоров черри, огурцов, оливкового масла и лимонного сока, цельнозерновым хлебом или хлебцем. А на ужин подойдут тушеные овощи с тофу или небольшой порцией курятины, бурый рис или кус-кус и зеленый салат.

Отметим, что каждый организм индивидуален. Диеты, которая подходит всем, не существует, поэтому советуем прислушиваться к собственному организму, а в случае беспокойства касательно проблем со здоровьем обращаться к врачу.

Напомним, американке удалось за месяц сбросить 18 килограммов. Для похудения она каждое утро пила зеленый чай с добавлением еще нескольких ингредиентов.

Также мы сообщали, как накануне лета быстро привести тело в хорошую физическую форму. Ключом к успеху в похудении могут стать сбалансированное питание и регулярная физическая активность.

питание диета похудение рацион питания
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
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