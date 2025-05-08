На яких банкнотах найбільше бактерій — найбрудніші гроші світу

Купюри світу. Фото: pixabay

Нескладно здогадатися, що на паперових грошах зберігається велика кількість бактерій. Щодня купюри можуть побувати на руках в десятків людей.

На валюті яких країн найбільше мікробів, йдеться у матеріалі РБК-Україна.

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Чому гроші є розсадником бактерій

Через те, що паперові гроші часто переходять з рук в руки, то вони є ідеальним середовищем для накопичення мікроорганізмів.

За даними досліджень, на банкнотах можна знайти не лише безпечні бактерії, але й збудники захворювань, які небезпечні для людини. Мікроорганізмам вдається "засісти" на грошах тому, що вони здатні прилипати до волокон паперу, який зазвичай не має антибактеріального покриття.

Водночас збереженню на поверхні також сприяє підвищена вологість та температура, тому навіть після миття рук частина бактерій все одно залишиться на шкірі людини.

Найчистіші та найбрудніші гроші світу

Найбільш "чистими" серед валют різних країн виявилися євро, норвезька крона та британський фунт стерлінгів. Причиною цього є те, що для їх виготовлення використовується спеціальний склад паперу, який перешкоджає розмноженню бактерій.

А найбільш "брудні" банкноти в Данії, Швейцарії та Росії. Так, на одній банкноті данських крон було виявлено до 40 тисяч бактерій, а на швейцарському франку — 32 тисячі.

Водночас лідером серед усіх стали китайські юані, на яких виявили майже 180 тисяч бактерій. Причиною цього є те, що в Китаї дуже активний обіг грошових купюр, тому на них і накопичуються мікроби.

Які захворювання можуть бути

На деяких купюрах зафіксовані збудники серйозних захворювань, включно з венеричними хворобами. Тому банкноти, які довго перебувають в обігу, можуть бути дуже небезпечними.

Ще одним тривожним сигналом є виявлення слідів наркотичних речовин, таких як кокаїн. Так, на дев'яти з десяти банкнот американських доларів знайшли сліди кокаїну. Концентрація цих речовин може бути настільки високою, що співробітники банків не пройдуть тест на наркотики.

Тому варто обов'язково мити руки після кожного контакту з паперовими грошима, а також обробити шкіру антисептиком.

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