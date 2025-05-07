Чому навесні частішають харчові інфекції — причини отруєнь

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З приходом весняного тепла в Україні традиційно зростає кількість випадків харчових отруєнь. У цей період на столах з’являються перші тепличні овочі та фрукти, відкривається сезон пікніків, а увага до безпечного приготування їжі нерідко слабшає. У групі ризику — всі, незалежно від віку. Та саме діти, через фізіологічну незрілість, найчастіше переносять отруєння важче.

Чому навесні частішають харчові токсикоінфекції

Ранні овочі та фрукти з теплиць можуть містити залишки агрохімікатів, які використовуються для пришвидшення дозрівання чи подовження терміну зберігання. Водночас під час пікніків або активного відпочинку на природі часто вживають їжу без дотримання гігієнічних норм — із брудними руками або погано промитими продуктами.

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Відомо понад 250 захворювань, що виникають через вживання зіпсованої або зараженої їжі. Їхні збудники — бактерії, віруси, паразити або токсини, які можуть бути як біологічного, так і хімічного походження.

Однією з особливостей харчових токсикоінфекцій є інкубаційний період. Симптоми не завжди виникають одразу після вживання продукту — іноді для цього потрібно кілька годин або навіть днів. У таких випадках важко пов’язати симптоми з конкретною їжею, особливо якщо йдеться про дитину.

Симптоми харчового отруєння у дітей і дорослих

Класичні симптоми отруєння схожі в усіх вікових групах: нудота, блювання, діарея або затримка випорожнення, спазми, біль у животі, підвищення температури, загальна слабкість.

У дітей перебіг хвороби часто більш виражений. Може спостерігатися млявість, сонливість, втрата апетиту. Через менший обʼєм рідини в організмі зневоднення розвивається швидше. У дорослих, особливо з хронічними захворюваннями, можливі ознаки інтоксикації: сильна втома, головний біль, ломота в тілі.

У більшості випадків харчове отруєння триває кілька діб. Але за недотримання режиму, зволікання з лікуванням або у випадках з ослабленим імунітетом можуть виникнути ускладнення.

Профілактика харчових отруєнь у побуті

Найнадійніший спосіб захисту — це гігієна й уважність у харчових звичках.

Мийте руки перед приготуванням і споживанням їжі, після контакту з сирими продуктами та після туалету. Цю звичку важливо прищеплювати і дітям.

Овочі та фрукти слід обов’язково мити, навіть якщо вони виглядають чистими. Для сирого м’яса, риби, овочів і готових страв варто використовувати окремі дошки. Поверхні після приготування очищайте гарячою водою з мийним засобом.

Сире м’ясо зберігайте в герметичних контейнерах на нижній полиці холодильника. Залишки страв охолоджуйте протягом перших 90 хвилин і бажано також не зберігати їжу в холодильнику більше 48 годин.. Не споживайте продукти, у яких закінчився термін придатності.

На пікніках дотримуйтеся особливої обережності: користуйтеся чистим посудом, беріть із собою воду для миття рук або антисептик. Якщо є сумніви щодо якості продукту — краще утриматися від його вживання.

Що робити при підозрі на отруєння

У разі появи симптомів важливо уважно стежити за станом людини. Пригадайте, що вживалося протягом останніх двох днів. Найбільшу увагу звертайте на ознаки зневоднення — вони небезпечні для будь-якого віку, але особливо критичні для дітей.

Забезпечте питний режим. Рекомендується пити часто, невеликими ковтками. Підійдуть як аптечні електролітні розчини, так і звичайна негазована вода.

У дітей звертайте увагу, чи п’ють вони рідину, чи зберігається активність, чи є сечовипускання. Якщо дитина відмовляється від пиття, а кількість сечовипускань помітно зменшилась — це тривожний сигнал.

Коли слід звертатися по медичну допомогу

Негайно зверніться до лікаря, якщо:

– блювання не припиняється понад 12 годин

– температура тіла перевищує 38,5°C

– з’являється сильна слабкість або сплутаність свідомості

– дитина не п’є, а кількість сечовипускань помітно зменшилась

– у блювоті чи калі з’являється кров

У разі погіршення стану дитини — звертайтеся до педіатра. Дорослим слід проконсультуватися з сімейним лікарем або інфекціоністом.

На завершення

Харчові отруєння — це часта, але переважно керована проблема. У більшості випадків її можна попередити за допомогою звичайної уважності: чисті руки, якісні продукти, правильне зберігання і кулінарна обробка. Якщо симптоми вже з’явилися — не зволікайте. Вчасна допомога рятує здоров’я.

Бережіть себе та своїх близьких — і нехай весна буде легкою не лише на смак, а й на самопочуття.