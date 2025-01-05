Метапневмовирус в Украине — стало известно о первых случаях

Врач смотрит в микроскоп. Фото: Pexels

В Украине уже выявили случаи заболевания метапневмовирусом. Вирус HMPV может вызывать заболевания верхних и нижних дыхательных путей у людей любого возраста. Среди уязвимых категорий — маленькие дети, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой.

Об этом сообщила инфекционист Ольга Голубовская в Facebook в воскресенье, 5 января.

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Метапневмовирус (HMPV) распространился и по Украине. По словам Голубовской, на данный момент зафиксировано более 10 случаев заболевания.

"На данный момент, по данным ЦОЗ, в Украине с начала сезона зарегистрировано 13 официально подтвержденных случаев, конечно, реально их больше", — отметила Голубовская.

Легені, пораженные метапневмовирусом. Фото: Ольга Голубовская

Она также добавила, что заражение происходит капельным путем, эпизоды могут повторяться в течение жизни. Заболевание чаще является легким и сопровождается насморком и кашлем, но может быть тяжелым с развитием прогрессирующей дыхательной недостаточности.

"Ориентировочный инкубационный период — от 3 до 6 дней, а средняя продолжительность заболевания может меняться в зависимости от тяжести, в среднем 7-10 дней", — добавила инфекционист.

Напомним, новый вирус HMPV (метапневмовирус) распространился и в Казахстане. Там уже зафиксировали более 30 случаев заражения

Метапневмовирус, который похож на COVID-19, начал распространяться в Китае. Сейчас в стране переполнены больницы и растет количество заболеваний.