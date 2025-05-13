В Минздраве сообщили, кто должен пройти повторный медосмотр

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В Украине ввели новую систему оценки повседневного функционирования человека. С помощью него можно честно и комплексно определить, как состояние здоровья влияет на жизнь человека.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

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Оценка функционирования человека

"Такая оценка необходима для продолжения или пересмотра статуса инвалидности, а также для назначения индивидуальной программы реабилитации — медицинской, социальной или профессиональной", — говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что с 1 апреля некоторые категории людей должны обязательно пройти это оценивание:

те, кому статус инвалидности был предоставлен до внедрения новой системы;

те, кто по уважительным причинам не прошел повторный осмотр в установленный срок.

Что это означает

Таким образом, мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые имеют вторую или третью группу инвалидности и должны были пройти повторный осмотр в 2022-2024 годах — должны пройти оценивание в период с 1 апреля по 1 ноября 2025 года.

А другие граждане, которые не проходили его во время военного положения, должны сделать это до 1 апреля 2026 года. В то же время это не касается:

людей, которым инвалидность была установлена в 2025 году и срок ее пересмотра еще не наступил;

людей с бессрочным статусом инвалидности;

военнослужащих, лиц гражданской защиты;

людей, которые находятся на территориях, где ведутся боевые действия, или временно оккупированных территориях;

пациентов с тяжелыми нарушениями функций организма.

В Минздраве подытожили, что новая система оценки повседневного функционирования — это часть реформы, которая ставит в центр именно человека.

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