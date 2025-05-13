У МОЗ повідомили, хто має пройти повторний медогляд

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В Україні ввели нову систему оцінювання повсякденного функціонування людини. За допомогою нього можна чесно та комплексно визначити, як стан здоров’я впливає на життя людини.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

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Оцінювання функціонування людини

"Така оцінка є необхідною для продовження або перегляду статусу інвалідності, а також для призначення індивідуальної програми реабілітації — медичної, соціальної чи професійної", — йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що з 1 квітня деякі категорії людей мають обов’язково пройти це оцінювання:

ті, кому статус інвалідності було надано до впровадження нової системи;

ті, хто з поважних причин не пройшов повторного огляду у встановлений строк.

Що це означає

Таким чином, чоловіки віком від 25 до 60 років, які мають другу або третю групу інвалідності та мали пройти повторний огляд у 2022-2024 роках — мають пройти оцінювання в період з 1 квітня до 1 листопада 2025 року.

А інші громадяни, які не проходили його під час воєнного стану, мають зробити це до 1 квітня 2026 року. Водночас це не стосується:

людей, яким інвалідність була встановлена у 2025 році і строк її перегляду ще не настав;

людей з безстроковим статусом інвалідності;

військовослужбовців, осіб цивільного захист;

людей, які перебувають на територіях, де ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих територіях;

пацієнтів з важкими порушеннями функцій організму.

У МОЗ підсумували, що нова система оцінювання повсякденного функціонування — це частина реформи, яка ставить у центр саме людину.

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