Спалах гепатиту А у Києві — 34 хворих, з них 20 дітей

Лікарняна палата. Ілюстративне фото: Слово і діло

Станом на понеділок, 12 травня, у Києві зафіксовано вже 34 випадки захворювання на гепатит А, більшість з яких — серед дітей. Ситуація відповідає критеріям локального спалаху захворювання.

Про це повідомив генеральний директор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Сергій Чумак, пише Укрінформ.

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За словами Чумака, із загальної кількості хворих 20 — це діти, а 26 осіб потребували госпіталізації. Серед них — 15 дітей.

Наразі фахівці центру проводять епідеміологічне розслідування та опитування інфікованих, щоб встановити джерело інфекції.

"Основна увага зосереджена на споживанні води та немитих продуктів, оскільки саме вони є найпоширенішими шляхами передачі вірусу", — зазначив Чумак.

Він додав, що ситуація відповідає критеріям локального спалаху захворювання. З метою недопущення подальшого поширення інфекції необхідно точно визначити її джерело.

За попередньою інформацією, хворі мешкають і навчаються в одному мікрорайоні, де, окрім централізованого водопостачання, є бювети та озеро в парку. Фахівці вже відібрали зразки води з бюветів та водопровідної мережі, однак наразі вірус гепатиту А в них не виявлено.

Чумак також нагадав, що інкубаційний період гепатиту А триває від 14 до 20 днів. Інфекція найчастіше передається через забруднену їжу та воду, фекально-оральний контакт, недотримання правил гігієни та під час приготування їжі інфікованими особами.