Вспышка гепатита А в Киеве - 34 больных, из них 20 детей

Больничная палата. Иллюстративное фото: Слово и дело

По состоянию на понедельник, 12 мая, в Киеве зафиксировано уже 34 случая заболевания гепатитом А, большинство из которых — среди детей. Ситуация соответствует критериям локальной вспышки заболевания.

Об этом сообщил генеральный директор Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Сергей Чумак, пишет Укринформ.

Реклама

Читайте также:

Вспышка гепатита А в Киеве

По словам Чумака, из общего количества больных 20 — это дети, а 26 человек нуждались в госпитализации. Среди них — 15 детей.

Сейчас специалисты центра проводят эпидемиологическое расследование и опрос инфицированных, чтобы установить источник инфекции.

"Основное внимание сосредоточено на потреблении воды и немытых продуктов, поскольку именно они являются самыми распространенными путями передачи вируса", — отметил Чумак.

Он добавил, что ситуация соответствует критериям локальной вспышки заболевания. С целью недопущения дальнейшего распространения инфекции необходимо точно определить ее источник.

По предварительной информации, больные живут и учатся в одном микрорайоне, где, кроме централизованного водоснабжения, есть бюветы и озеро в парке. Специалисты уже отобрали образцы воды из бюветов и водопроводной сети, однако пока вирус гепатита А в них не обнаружен.

Чумак также напомнил, что инкубационный период гепатита А длится от 14 до 20 дней. Инфекция чаще всего передается через загрязненную пищу и воду, фекально-оральный контакт, несоблюдение правил гигиены и во время приготовления пищи инфицированными лицами.