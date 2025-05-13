Лікар дала поради батькам, як вберегти дітей від гепатиту А

Як вберегти дитину від гепатиту А — що радить лікар
У Києві серед мешканців кількох районів зафіксували спалах гепатиту А. Після виявлення вірусу в дитини весь клас має піти на карантин на 28 днів.
Про це заявила заслужена лікарка України Ольга Богомолець в ефірі Вечір.LIVE.
Гепатит А в садочках та школах
"Дуже важливо знати інкубаційний період. Якщо у вашому садочку чи школі серед оточення дітей виявлено хворого на гепатит А — це все оточення маж перейти на карантин на 28 днів", — сказала Богомолець.
Вона пояснила, що в такому разі невідомо, хто саме став носієм, а той, хто захворіє — почне заражати інших.
Лікарка зазначила, що першими симптомами гепатиту А є інтоксикація. Також дуже важливо не приймати зайвих ліків, тому що навіть парацетамол — ще більше добиватиме печінку.
Нагадаємо, у Києві зафіксовано вже 34 випадки захворювання на гепатит А, більшість хворих — діти.
Раніше Новини.LIVE розповідали, як розпізнати гепатит A та зберегти здоров'я.
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