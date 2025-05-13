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Як вберегти дитину від гепатиту А — що радить лікар

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Дата публікації: 13 травня 2025 10:01
Лікар дала поради батькам, як вберегти дітей від гепатиту А
Дитина в лікаря. Ілюстративне фото: ЛОВА

У Києві серед мешканців кількох районів зафіксували спалах гепатиту А. Після виявлення вірусу в дитини весь клас має піти на карантин на 28 днів.

Про це заявила заслужена лікарка України Ольга Богомолець в ефірі Вечір.LIVE.

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"Дуже важливо знати інкубаційний період. Якщо у вашому садочку чи школі серед оточення дітей виявлено хворого на гепатит А — це все оточення маж перейти на карантин на 28 днів", — сказала Богомолець.

Вона пояснила, що в такому разі невідомо, хто саме став носієм, а той, хто захворіє — почне заражати інших.

Лікарка зазначила, що першими симптомами гепатиту А є інтоксикація. Також дуже важливо не приймати зайвих ліків, тому що навіть парацетамол — ще більше добиватиме печінку. 

Нагадаємо, у Києві зафіксовано вже 34 випадки захворювання на гепатит А, більшість хворих — діти.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як розпізнати гепатит A та зберегти здоров'я. 

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Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
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