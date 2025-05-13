Врач дала советы родителям, как уберечь детей от гепатита А

Ребенок у врача. Иллюстративное фото: ЛОВА

В Киеве среди жителей нескольких районов зафиксировали вспышку гепатита А. После выявления вируса у ребенка весь класс должен уйти на карантин на 28 дней.

Об этом заявила заслуженный врач Украины Ольга Богомолец в эфире Вечір.LIVE.

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"Очень важно знать инкубационный период. Если в вашем саду или школе среди окружения детей обнаружен больной гепатитом А — это все окружение должно перейти на карантин на 28 дней", — сказала Богомолец.

Она пояснила, что в таком случае неизвестно, кто именно стал носителем, а тот, кто заболеет — начнет заражать других.

Врач отметила, что первыми симптомами гепатита А является интоксикация. Также очень важно не принимать лишних лекарств, потому что даже парацетамол — еще больше добивать печень.

Напомним, в Киеве зафиксировано уже 34 случая заболевания гепатитом А, большинство больных — дети.

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