Кто из людей с инвалидностью должен пройти повторный осмотр — ответ Минздрава

Две категории украинцев с инвалидностью могут потерять выплаты
Некоторые категории людей с инвалидностью должны пройти повторный осмотр. В противном случае, они могут потерять выплаты.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Повторный осмотр для людей с инвалидностью
В Минздраве отметили, что проверка необходима для продления или пересмотра статуса инвалидности, а также для назначения программы реабилитации.
Повторный осмотр нужен для лиц, которым статус инвалидности присвоили еще до введения обновленной системы, а также для тех, кто по уважительным причинам не смог пройти его в установленный срок.
Кто должен пройти проверку:
- мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые имеют вторую или третью группу инвалидности и должны были пройти повторный осмотр в 2022-2024 годах, но по определенным причинам этого не сделали, будут проходить оценивание по 1 ноября 2025 года;
- другие лица, которые во время действия военного положения не прошли повторный осмотр, хотя должны были это сделать, должны завершить его до 1 апреля 2026 года.
В то же время это не касается людей, которым инвалидность была установлена в 2025 году. Кроме того, проверка не нужна лицам с бессрочным статусом, а также военным и лицам гражданской защиты, поскольку для них действуют отдельные подходы.
В Минздраве сообщили, что среди других исключений:
- лица, проживающие на территориях с активными боевыми действиями или на временно оккупированных территориях;
- пациенты с тяжелыми нарушениями функций организма.
Подготовка к проверке
"Процедура оценки начинается с направления от врача. Его может оформить лечащий врач — семейный, терапевт или специалист, который ведет основное заболевание. Врач формирует электронное направление в электронной системе по оценке повседневного функционирования лица", — говорится в сообщении.
Оценка осуществляется экспертной группой опытных врачей в назначенном медицинском учреждении. Пациент имеет право самостоятельно выбрать лечебное учреждение из перечня доступных. Все принятые решения заносятся в электронную систему.
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