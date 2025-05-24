Хто з людей з інвалідністю має пройти повторний огляд — відповідь МОЗ

Медогляд. Фото ілюстративне: Pexels

Деякі категорії людей з інвалідністю повинні пройти повторний огляд. В іншому випадку, вони можуть втратити виплати.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.

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Повторний огляд для людей з інвалідністю

У МОЗ наголосили, що перевірка необхідна для продовження або перегляду статусу інвалідності, а також для призначення програми реабілітації.

Повторний огляд потрібен для осіб, яким статус інвалідності присвоїли ще до запровадження оновленої системи, а також для тих, хто з поважних причин не зміг пройти його у визначений термін.

Хто повинен пройти перевірку:

Чоловіки віком від 25 до 60 років, які мають другу або третю групу інвалідності й мали пройти повторний огляд у 2022–2024 роках, але з певних причин цього не зробили, проходитимуть оцінювання до 1 листопада 2025 року;

інші особи, які під час дії воєнного стану не пройшли повторного огляду, хоча мали це зробити, повинні завершити його до 1 квітня 2026 року.

Водночас це не стосується людей, яким інвалідність була встановлена у 2025 році. Крім того, перевірка не потрібна особам з безстроковим статусом, а також військовим та особам цивільного захисту, оскільки для них діють окремі підходи.

У МОЗ повідомили, що серед інших винятків:

особи, які проживають на територіях із активними бойовими діями або на тимчасово окупованих територіях;

пацієнти з важкими порушеннями функцій організму.

Підготовка до перевірки

"Процедура оцінювання розпочинається з направлення від лікаря. Його може оформити лікар — сімейний, терапевт або спеціаліст, який веде основне захворювання. Лікар формує електронне направлення в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування особи", — йдеться у повідомленні.

Оцінка здійснюється експертною групою досвідчених лікарів у призначеному медичному закладі. Пацієнт має право самостійно обрати лікувальний заклад із переліку доступних. Усі ухвалені рішення заносяться до електронної системи.

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