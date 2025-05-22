ВЛК для особи з інвалідністю — чи має право ТЦК вимагати проходження ВЛК

Військово-лікарська комісія. Фото: "МикВісті"

Ні територіальний центр комплектування, ні медичний заклад не мають права направляти на військово-лікарську комісію громадянина, який має інвалідність будь-якого ступеню. Такі дії є незаконними, і особа, направлена на ВЛК, має право оскаржити це направлення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Мобілізація і ВЛК

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Одним із ключових елементів процесу мобілізації є військово-лікарська комісія, яку мають пройти військовозобов’язані громадяни.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має територіальний центр комплектування право направляти його на військово-лікарську комісію, якщо він має документально засвідчену інвалідність.

Чи законно направляти людину з інвалідністю на ВЛК

Юрист Владислав Дерій пояснив, що військово-лікарську комісію мають пройти усі військовозобов’язані, але існує кілька винятків.

"Якщо Ви є військовозобов'язаним, то Вас не мають права направляти на ВЛК", — підкреслив у відповіді громадянину Дерій.

Якщо ж направлення на військово-лікарську комісію виписує лікарня, то, зазначив юрист, громадянин має право протидіяти цьому у законний спосіб: "Рекомендую звернутися до поліції та подати заяву про перевищення службових повноважень лікарями закладу охорони здоров'я".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть мобілізувати людину з інвалідністю III групи.

Додамо, ми повідомляли про те, коли інвалідність не є підставою для виключення з військового обліку.