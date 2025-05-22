ВВК для лица с инвалидностью — имеет ли право ТЦК требовать прохождения ВВК

Военно-врачебная комиссия. Фото: "МикВісті"

Ни территориальный центр комплектования, ни медицинское учреждение не имеют права направлять на военно-врачебную комиссию гражданина, имеющего инвалидность любой степени. Такие действия являются незаконными, и лицо, направленное на ВВК, имеет право обжаловать это направление.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Мобилизация и ВВК

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения военного положения на всей территории страны.

Одним из ключевых элементов процесса мобилизации является военно-врачебная комиссия, которую должны пройти военнообязанные граждане.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли территориальный центр комплектования право направлять его на военно-врачебную комиссию, если он имеет документально заверенную инвалидность.

Законно ли направлять человека с инвалидностью на ВВК

Юрист Владислав Дерий объяснил, что военно-врачебную комиссию должны пройти все военнообязанные, но существует несколько исключений.

"Если Вы являетесь военнообязанным, то Вас не имеют права направлять на ВВК", — подчеркнул в ответе гражданину Дерий.

Если же направление на военно-врачебную комиссию выписывает больница, то, отметил юрист, гражданин имеет право противодействовать этому законным способом: "Рекомендую обратиться в полицию и подать заявление о превышении служебных полномочий врачами учреждения здравоохранения".

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли мобилизовать человека с инвалидностью III группы.

Добавим, мы сообщали о том, когда инвалидность не является основанием для исключения с воинского учета.