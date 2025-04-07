Прием БАДов — практические рекомендации для безопасного применения

Биологически активные добавки — рекомендации для применения
По данным National Institutes of Health (NIH), более половины взрослых регулярно употребляет витамины и другие диетические добавки. Проблема в том, что большинство делает это самостоятельно, без предварительной консультации с врачом.
Практические рекомендации для безопасного применения БАДов дала репродуктолог и завотделением медцентра "Мать и дитя" Ирина Холодян.
Распространенность и риски самостоятельного приема БАДов
Наличие БАДов в свободной продаже создает иллюзию их абсолютной безопасности. Однако это не так. По оценкам JAMA (2015), ежегодно около 23 тысяч человек обращаются в отделения неотложной помощи из-за побочных эффектов от приема добавок. Особенно это касается тех, кто имеет хронические заболевания, принимает медикаменты или проходит лечение, в том числе в сфере репродуктивной медицины.
Потенциально опасные БАДы: на что обратить внимание
- Фитоэстрогены (красный клевер, соя) — могут изменять уровень эстрогена и влиять на эффективность гормональных препаратов.
- Высокие дозы витамина A — токсичны, особенно опасны при планировании беременности.
- Некоторые травы: толокнянка, черный тмин — снижают уровень прогестерона, а зверобой, эхинацея, пижма — влияют на метаболизм лекарств, снижая их эффективность.
- Фитогормональные добавки (например, с диоскореей) — могут нарушать баланс эстрогена и прогестерона.
- Витамины C и E в высоких дозах — изменяют действие некоторых медикаментов, в частности антикоагулянтов и химиопрепаратов.
- Омега-3 жирные кислоты — в больших количествах влияют на свертываемость крови и могут вызвать кровотечения.
- Железо в чрезмерных дозах — токсично, может вредить печени и органам ЖКТ.
Особое внимание при планировании беременности
В сфере репродуктивного здоровья добавки требуют особого внимания. Даже безобидный, на первый взгляд, витамин A при передозировке может привести к нарушениям развития эмбриона. Некоторые травы способны изменять гормональный фон, влиять на качество овуляции, состояние эндометрия или чувствительность к препаратам, применяемым при подготовке к беременности.
Безопасный подход к приему БАДов
Это означает, что даже "натуральные" средства могут навредить, если их принимать бесконтрольно. Например, фолиевая кислота — единственная добавка, официально рекомендованная женщинам при планировании беременности для снижения риска врожденных пороков развития. Остальные должны назначаться индивидуально, в зависимости от анализов и клинической ситуации.
Важный вывод
Помните: не существует универсальных добавок для всех. Организм — сложная система, и любое вмешательство должно быть обоснованным. Если вы планируете прием БАДов или уже что-то принимаете, обязательно обсудите это с врачом. Это не лишняя осторожность — это ответственное отношение к собственному здоровью.
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