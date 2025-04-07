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Биологически активные добавки — рекомендации для применения

7 апреля 2025 21:35
Холодян Ирина - репродуктолог, завотделение медцентра "Мать и ребенок"
Холодян Ирина
репродуктолог, завотделение медцентра "Мать и ребенок"
Прием БАДов — практические рекомендации для безопасного применения
Биологически активные добавки. Фото: Новини.LIVE
Холодян Ирина - репродуктолог, завотделение медцентра "Мать и ребенок"
Холодян Ирина
репродуктолог, завотделение медцентра "Мать и ребенок"

По данным National Institutes of Health (NIH), более половины взрослых регулярно употребляет витамины и другие диетические добавки. Проблема в том, что большинство делает это самостоятельно, без предварительной консультации с врачом.

Практические рекомендации для безопасного применения БАДов дала репродуктолог и завотделением медцентра "Мать и дитя" Ирина Холодян.

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Распространенность и риски самостоятельного приема БАДов

Наличие БАДов в свободной продаже создает иллюзию их абсолютной безопасности. Однако это не так. По оценкам JAMA (2015), ежегодно около 23 тысяч человек обращаются в отделения неотложной помощи из-за побочных эффектов от приема добавок. Особенно это касается тех, кто имеет хронические заболевания, принимает медикаменты или проходит лечение, в том числе в сфере репродуктивной медицины.

Потенциально опасные БАДы: на что обратить внимание

  1. Фитоэстрогены (красный клевер, соя) — могут изменять уровень эстрогена и влиять на эффективность гормональных препаратов.
  2. Высокие дозы витамина A — токсичны, особенно опасны при планировании беременности.
  3. Некоторые травы: толокнянка, черный тмин — снижают уровень прогестерона, а зверобой, эхинацея, пижма — влияют на метаболизм лекарств, снижая их эффективность.
  4. Фитогормональные добавки (например, с диоскореей) — могут нарушать баланс эстрогена и прогестерона.
  5. Витамины C и E в высоких дозах — изменяют действие некоторых медикаментов, в частности антикоагулянтов и химиопрепаратов.
  6. Омега-3 жирные кислоты — в больших количествах влияют на свертываемость крови и могут вызвать кровотечения.
  7. Железо в чрезмерных дозах — токсично, может вредить печени и органам ЖКТ.

Особое внимание при планировании беременности

В сфере репродуктивного здоровья добавки требуют особого внимания. Даже безобидный, на первый взгляд, витамин A при передозировке может привести к нарушениям развития эмбриона. Некоторые травы способны изменять гормональный фон, влиять на качество овуляции, состояние эндометрия или чувствительность к препаратам, применяемым при подготовке к беременности.

Безопасный подход к приему БАДов

Это означает, что даже "натуральные" средства могут навредить, если их принимать бесконтрольно. Например, фолиевая кислота — единственная добавка, официально рекомендованная женщинам при планировании беременности для снижения риска врожденных пороков развития. Остальные должны назначаться индивидуально, в зависимости от анализов и клинической ситуации.

Важный вывод

Помните: не существует универсальных добавок для всех. Организм — сложная система, и любое вмешательство должно быть обоснованным. Если вы планируете прием БАДов или уже что-то принимаете, обязательно обсудите это с врачом. Это не лишняя осторожность — это ответственное отношение к собственному здоровью.

Напомним, исследователи обнаружили вирусы, которые могут обходить иммунную защиту. Кроме того, они производят необходимые для заражения вещества прямо в своем хранилище.

Ранее в Минздраве дали советы, как защитить себя от клещей, которые после зимней спячки становятся активными.

медицина врачи витамины диетические добавки БАД
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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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