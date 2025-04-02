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Здорове харчування 2025 — науковий підхід до раціону

2 квітня 2025 06:34
Олександра Васильченко - Клінічний онколог. Заввідділення онкології в клініці CitiDoctor
Олександра Васильченко
Клінічний онколог. Заввідділення онкології в клініці CitiDoctor
Збалансоване харчування - як правильний раціон знижує ризик хронічних захворювань
Колаж Новини.LIVE
Олександра Васильченко - Клінічний онколог. Заввідділення онкології в клініці CitiDoctor
Олександра Васильченко
Клінічний онколог. Заввідділення онкології в клініці CitiDoctor

Щодня ми приймаємо рішення про те, що їсти. І ці рішення безпосередньо впливають на наше здоров'я та самопочуття. За даними ВООЗ, правильно збалансований раціон може знизити ризик хронічних захворювань на 60%.

Як показало дослідження вчених з Гарвардської школи громадського здоров'я, опубліковане в журналі Public Health Nutrition, замість популярних, але часто оманливих термінів "правильне" чи "чисте" харчування, варто зосередитись на тому, що справді важливо — збалансованості та повноцінності харчового раціону. Особливо це актуально, коли йдеться про профілактику серйозних захворювань.

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Їжа — це не лише пальне для організму, це джерело задоволення та спосіб дбати про себе. Помилково сприймати її суто функціонально. За даними досліджень Національного інституту раку США, прийом їжі може не тільки покращити настрій та допомогти впоратися зі стресом, а й стати важливим інструментом профілактики онкологічних захворювань.

 Швидкі факти про здорове харчування:

  • 400 грамів фруктів та овочів щодня знижують ризик раку на 40%;
  • натуральні продукти ефективніші за вітамінні добавки;
  • регулярне харчування покращує засвоєння поживних речовин на 30%.

Ключові елементи збалансованого харчування

1. Рослинна клітковина як захист. Щоденно споживайте різноманітні овочі (особливо брокколі, цвітну капусту та інші хрестоцвіті), фрукти, бобові та цільнозернові продукти. Це забезпечить організм необхідною клітковиною, яка покращує травлення та знижує ризик розвитку раку кишечника на 40%. Експерти рекомендують споживати мінімум 400г фруктів та овочів щодня.

2. Поживні речовини в балансі. Ваш організм потребує різноманітних речовин для оптимального функціонування. Цільнозернові продукти забезпечують енергію та користь. Комбінуйте їх із якісними білками та корисними жирами. Додайте вітаміни C, E та селен — вони захищають клітини від пошкоджень та знижують ризик розвитку раку на 25%. Важливо зазначити, що надмірне вживання вітамінних добавок не має такого ж захисного ефекту, як отримання цих речовин з натуральних продуктів.

3. Вага під контролем. Підтримка здорової ваги — це не про дієти, а про розумний підхід до харчування. За даними дослідження JAMA Network Open (2021), надмірна вага є фактором ризику для понад 10 типів раку, включаючи рак ендометрію, нирок і печінки. Порада: обмежте споживання червоного м'яса та алкоголю.

4. Вода — основа життя. За даними останніх досліджень Американського інституту харчування, вода керує всіма процесами в організмі. Окрім чистої води, корисними будуть трав'яні чаї, натуральні компоти без цукру та овочеві бульйони. Вони не тільки втамовують спрагу, але й насичують організм корисними речовинами.

Як правильно організувати харчування

Регулярність у харчуванні — ключ до здоров'я травної системи. Дослідження вчених з Університету Каліфорнії показало, що коли ви їсте в один і той самий час, організм на 30% краще засвоює поживні речовини. Пам'ятайте: якісне харчування — це не тимчасова дієта, а довгострокова інвестиція у ваше здоров'я та потужний інструмент профілактики раку.

Особливо важливо уникати запальних дієт з великим вмістом обробленого м'яса, цукру та насичених жирів, які підвищують ризик раку грудей, товстої кишки та простати. Натомість середземноморська дієта, багата на оливкову олію, горіхи, рибу та бобові, пов'язана зі зниженим ризиком раку молочної залози та колоректального раку. 

Почніть свій шлях до здорового харчування вже сьогодні:

  • складіть список необхідних продуктів на тиждень;
  • заплануйте три збалансовані прийоми їжі;
  • запишіться на консультацію до дієтолога для персоналізованого плану харчування.

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