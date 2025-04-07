Приймання БАДів — практичні рекомендації для безпечного застосування

Біологічно активні добавки. Фото: Новини.LIVE

Холодян Ірина репродуктолог, заввідділення медцентру “Мати та дитина”

За даними National Institutes of Health (NIH), понад половина дорослих регулярно вживає вітаміни та інші дієтичні добавки. Проблема в тому, що більшість робить це самостійно, без попередньої консультації з лікарем.

Практичні рекомендації для безпечного застосування БАДів дала репродуктолог та заввідділення медцентру "Мати та дитина" Ірина Холодян.

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Поширеність та ризики самостійного приймання БАДів

Наявність БАДів у вільному продажу створює ілюзію їхньої абсолютної безпечності. Проте це не так. За оцінками JAMA (2015), щороку близько 23 тисяч людей звертаються до відділень невідкладної допомоги через побічні ефекти від приймання добавок. Особливо це стосується тих, хто має хронічні захворювання, приймає медикаменти або проходить лікування, зокрема в сфері репродуктивної медицини.

Потенційно небезпечні БАДи: на що звернути увагу

Фітоестрогени (червона конюшина, соя) — можуть змінювати рівень естрогену та впливати на ефективність гормональних препаратів. Високі дози вітаміну A — токсичні, особливо небезпечні при плануванні вагітності. Деякі трави: мучниця, чорний кмин — знижують рівень прогестерону, а звіробій, ехінацея, пижмо — впливають на метаболізм ліків, знижуючи їхню ефективність. Фітогормональні добавки (наприклад, з діоскореєю) — можуть порушувати баланс естрогену та прогестерону. Вітаміни C і E у високих дозах — змінюють дію деяких медикаментів, зокрема антикоагулянтів і хімієпрепаратів. Омега-3 жирні кислоти — у великих кількостях впливають на згортання крові та можуть викликати кровотечі. Залізо у надмірних дозах — токсичне, може шкодити печінці й органам ШКТ.

Особлива увага при плануванні вагітності

У сфері репродуктивного здоров'я добавки вимагають особливої уваги. Навіть нешкідливий, на перший погляд, вітамін A при передозуванні може призвести до порушень розвитку ембріона. Деякі трави здатні змінювати гормональний фон, впливати на якість овуляції, стан ендометрію чи чутливість до препаратів, що застосовуються під час підготовки до вагітності.

Безпечний підхід до приймання БАДів

Це означає, що навіть "натуральні" засоби можуть зашкодити, якщо їх приймати безконтрольно. Наприклад, фолієва кислота — єдина добавка, яку офіційно рекомендовано жінкам при плануванні вагітності для зниження ризику вроджених вад розвитку. Інші мають призначатися індивідуально, залежно від аналізів і клінічної ситуації.

Важливий висновок

Пам'ятайте: не існує універсальних добавок для всіх. Організм — складна система, і будь-яке втручання має бути обґрунтованим. Якщо ви плануєте приймання БАДів або вже щось вживаєте, обов'язково обговоріть це з лікарем. Це не зайва обережність — це відповідальне ставлення до власного здоров'я.

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