Выжить любой ценой: несколько лайфхаков, которые спасут во время жары

Девушка обливается водой в жару. Фото: Pixabay

Во многих регионах Украины царит жара. Столбик термометра иногда доходит до отметки 40. Спрятаться от аномальной жары не удается ни дома, ни на улице, ни в офисе.

Как спастись от жары рассказал УНИАН.

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Есть несколько простых способов, как спастись от жары в помещении, даже если вы находитесь в офисе. Эти советы помогут вам выдерживать удушье и дольше оставаться в тонусе:

одевайте влажную одежду — перед выходом из дома пшикайте на себя из пульверизатора, наполненного водой, влага будет испаряться, охлаждая тело;

опускайте руки в холодную воду — как только организм почувствует прохладу, общая температура тела снизится;

ставьте у окна вентилятор — он будет "затягивать" с улицы прохладный воздух вместо того, чтобы создавать циркуляцию теплых масс в помещении;

одевайте свободную одежду — так поступают бедуины в пустыне (пространство между вещами создает циркуляцию воздуха, из-за чего пот испаряется быстрее).

Также есть уникальный метод, как помочь организму справиться с жарой из-за питания – употреблять пищу, приправленную карри. Острая пища стимулирует потоотделение, что, в свою очередь, ускоряет избавление от лишнего тепла.

Чего не стоит делать во время сильной жары

Теперь расскажем, чего следует избегать, когда на улице бурлит адская жара:

ламп накаливания — они излучают дополнительное тепло;

одежды из плотных тканей — препятствует хорошей циркуляции воздуха;

электроприборов с функцией нагрева — духовка, компьютер, ноутбук и другие подобные устройства тоже повышают температуру воздуха;

жирной и тяжелой пищи — она замедляет процесс пищеварения, организм тратит больше сил на переваривание.

Если вы не знаете, что делать, если слишком жарко и душно, не игнорируйте наличие увлажнителей воздуха. Это может быть специальное устройство или самодельный агрегат.

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