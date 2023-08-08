Выжить любой ценой: несколько лайфхаков, которые спасут во время жары
Во многих регионах Украины царит жара. Столбик термометра иногда доходит до отметки 40. Спрятаться от аномальной жары не удается ни дома, ни на улице, ни в офисе.
Как спастись от жары рассказал УНИАН.
Как пережить жару
Есть несколько простых способов, как спастись от жары в помещении, даже если вы находитесь в офисе. Эти советы помогут вам выдерживать удушье и дольше оставаться в тонусе:
- одевайте влажную одежду — перед выходом из дома пшикайте на себя из пульверизатора, наполненного водой, влага будет испаряться, охлаждая тело;
- опускайте руки в холодную воду — как только организм почувствует прохладу, общая температура тела снизится;
- ставьте у окна вентилятор — он будет "затягивать" с улицы прохладный воздух вместо того, чтобы создавать циркуляцию теплых масс в помещении;
- одевайте свободную одежду — так поступают бедуины в пустыне (пространство между вещами создает циркуляцию воздуха, из-за чего пот испаряется быстрее).
Также есть уникальный метод, как помочь организму справиться с жарой из-за питания – употреблять пищу, приправленную карри. Острая пища стимулирует потоотделение, что, в свою очередь, ускоряет избавление от лишнего тепла.
Чего не стоит делать во время сильной жары
Теперь расскажем, чего следует избегать, когда на улице бурлит адская жара:
- ламп накаливания — они излучают дополнительное тепло;
- одежды из плотных тканей — препятствует хорошей циркуляции воздуха;
- электроприборов с функцией нагрева — духовка, компьютер, ноутбук и другие подобные устройства тоже повышают температуру воздуха;
- жирной и тяжелой пищи — она замедляет процесс пищеварения, организм тратит больше сил на переваривание.
Если вы не знаете, что делать, если слишком жарко и душно, не игнорируйте наличие увлажнителей воздуха. Это может быть специальное устройство или самодельный агрегат.
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