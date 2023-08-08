Вижити за всяку ціну: декілька лайфхаків, які врятують під час спеки

Дівчина обливається водою у спеку. Фото: Pixabay

У багатьох регіонах України панує спека. Стовпчик термометра подекуди доходить до відмітки 40. Сховатися від аномальної спеки не вдається ні вдома, ні на вулиці, ні в офісі.

Як врятуватися від спеки розповів УНІАН.

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Є кілька простих способів, як врятуватися від спеки в приміщенні, навіть якщо ви перебуваєте в офісі. Ці поради допоможуть вам витримувати задуху і довше залишатися в тонусі:

одягайте вологий одяг — перед виходом з дому пшикайте на себе з пульверизатора, наповненого водою, волога буде випаровуватися, охолоджуючи тіло;

опускайте руки в холодну воду — як тільки організм відчує прохолоду, загальна температура тіла знизиться;

ставте біля вікна вентилятор — він буде "затягувати" з вулиці прохолодне повітря замість того, щоб створювати циркуляцію теплих мас в приміщенні;

одягайте вільний одяг — так роблять бедуїни в пустелі (простір між речами створює циркуляцію повітря, через що піт випаровується швидше).

Також є унікальний метод, як допомогти організму впоратися зі спекою через харчування - вживати їжу, приправлену каррі. Гостра їжа стимулює потовиділення, що, в свою чергу, прискорює позбавлення від зайвого тепла.

Чого не варто робити під час сильної спеки

Тепер розповімо, чого варто уникати, коли на вулиці вирує пекельна спека:

ламп розжарювання — вони випромінюють додаткове тепло;

одягу з щільних тканин — перешкоджає хорошій циркуляції повітря;

електроприладів з функцією нагріву — духовка, комп'ютер, ноутбук та інші подібні пристрої теж підвищують температуру повітря;

жирної і важкої їжі — вона уповільнює процес травлення, організм витрачає більше сил на перетравлення.

Якщо ви не знаєте, що робити, якщо дуже жарко і душно, не ігноруйте наявність зволожувачів повітря. Це може бути спеціальний пристрій або саморобний агрегат.

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