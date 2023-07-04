Прогноз погоди в Україні 5 липня

Літня спека у місті. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 5 липня, в Україні очікується спекотна погода по всій території України. Однак, у деяких регіонах можуть пройти короткочасні дощі, подекуди навіть грози.

Про це повідомляє Укгрідрометцентр.

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Погода в Україні 5 липня

Відтак, вночі у західних регіонах, а також Житомирській та Вінницькій областях можуть пройти короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вдень опади можливі в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській та Сумській областях. На решті території буде сухо.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час гроз місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

у західних областях вночі +13 +18°С, вдень +23 +28°С;

на півдні та південному сході країни вночі +19 +24°С, вдень +31 +36°С;

на решті території України вночі +16 +21°С, вдень +27 +32°С.

Погода в Україні 5 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві 5 липня

Відтак, у столиці ніч буде без опадів. Однак, вдень можливий короткочасний дощ, подекуди гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час грози місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

в Київській області вночі +16 +21°С, вдень +27 +32°С;

у Києві вночі +17 +19°С, вдень +28 +30°С.

Погода у Києві та області 5 липня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в другий місяць літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від +19°С до +25°С.