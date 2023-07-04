Прогноз погоди в Україні 5 липня

Синоптики попередили про літню спеку завтра
Завтра, 5 липня, в Україні очікується спекотна погода по всій території України. Однак, у деяких регіонах можуть пройти короткочасні дощі, подекуди навіть грози.
Про це повідомляє Укгрідрометцентр.
Погода в Україні 5 липня
Відтак, вночі у західних регіонах, а також Житомирській та Вінницькій областях можуть пройти короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вдень опади можливі в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській та Сумській областях. На решті території буде сухо.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час гроз місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря:
- у західних областях вночі +13 +18°С, вдень +23 +28°С;
- на півдні та південному сході країни вночі +19 +24°С, вдень +31 +36°С;
- на решті території України вночі +16 +21°С, вдень +27 +32°С.
Погода у Києві 5 липня
Відтак, у столиці ніч буде без опадів. Однак, вдень можливий короткочасний дощ, подекуди гроза.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час грози місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря:
- в Київській області вночі +16 +21°С, вдень +27 +32°С;
- у Києві вночі +17 +19°С, вдень +28 +30°С.
Нагадаємо, що в другий місяць літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від +19°С до +25°С.